AAA-Action-Adventure „Project T“ als Antwort auf Uncharted & Tomb Raider geleakt

Tencents Interactive Entertainment Group besetzt aktuell Schlüsselstellen für ein storygetriebenes Third-Person-Action-Adventure im Stil von Uncharted, Tomb Raider und The Last of Us Part II.

Jüngste Stellenausschreibungen, die via Reddit zusammengetragen wurden, belegen den aktuellen Übergang des Projekts von der ersten Konzeption in die Pre-Production für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Ein Next-Gen-Launch ist ebenso wahrscheinlich.

Unreal Engine 5 als technisches Fundament

Die Interactive Entertainment Group (IEG) setzt bei der Entwicklung auf die Unreal Engine 5. Das Anforderungsprofil der Entwicklerstellen nennt ein nahtloses System aus Bewegung, Umgebungsinteraktion und Kampfsystem. Klettern, Deckungsmechaniken, Nahkampf sowie Schusswaffen gehen ohne Ladezeiten oder harte Schnitte in Rätsel- und Erkundungsabschnitte über. Dynamische Kamerafahrten steuern die Übergänge zwischen Gameplay und Scripted Events.

Das Profil der Stellenanzeigen legt den Fokus zudem auf erweiterte Verhaltensmuster der Gegner-KI. Statt fester Pfade verarbeiten Feinde Umgebungsveränderungen in Echtzeit, passen ihre Taktik an das Vorgehen des Spielers an und agieren in Formationen. Animationen für Trefferfeedback, Bewegungen und Funk-Signale werden direkt mit den Entscheidungsroutinen der KI synchronisiert.

Das System greift Grundsätze auf, die Naughty Dog bei „The Last of Us Part II“ etabliert hat. Hohe KI-Komplexität belastet vor allem die CPU-Zyklen. Auf dem PC hängt die Skalierbarkeit solcher Routine-Netzwerke von der Multithread-Performance ab.

Tencents IEG-Struktur und Entwicklungszeitraum

Im Gegensatz zu früheren Projekten ordnet Tencent das Vorhaben keiner etablierten Tochter wie Lightspeed oder TiMi zu. Die Stellen laufen direkt über die IEG-Sparte an den Standorten Shenzhen und Shanghai. Das deutet auf den Aufbau eines vollkommen neuen internen Studio-Teams hin.

Das Projekt befindet sich nach schätzungsweise 15 bis 18 Monaten Inkubationszeit in der mittleren Pre-Production. Bis zur vollständigen Belegungsphase vergeht Zeit. Eine offizielle Ankündigung ist vor 2027/2028 unwahrscheinlich, ein Release vor 2029/ 2030 realistisch nicht zu erwarten. Damit wäre es ein klarer Next-Gen-Favorit.

Tencent greift nach dem Segment der storygetriebenen Singleplayer-Blockbuster. Die technischen Ambitionen bei Physik, Animation und Gruppen-KI sind hoch angesetzt. Ob das neue IEG-Team die extrem komplexe Abstimmung zwischen Gameplay-Flow und Narration auf dem Niveau westlicher Vorbilder hinbekommt, bleibt die entscheidende Hürde.