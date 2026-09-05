AAA-Ära vor dem Kollaps: Das Ende des ungebremsten Studiowachstums

Amir Satvat, ehemaliger Business-Development-Manager bei Tencent Games und Gründer der Games-Jobplattform ASGC, legte auf der Gamescom Dev das Scheitern des klassischen Big-Budget-Modells offen. Die verheerenden Entlassungswellen der letzten Jahre sind keine temporäre Marktkorrektur, sondern der sichtbare Zerfall unhaltbarer Kostenstrukturen.

AAA verliert massiv an Bedeutung

Die Illusion einer baldigen Erholung der Spielebranche zerbricht an der harten Datenlage. Satvat belegt mit seiner Auswertung des Stellenmarktes eine klare Verschiebung. Im Jahr 2022 entfiel rund die Hälfte aller offenen Positionen in der Spielebranche auf das Segment der AAA‑Entwicklung. Dieser Wert ist eingebrochen. Er liegt unter der Marke von 30 Prozent.

Parallel steigt der Anteil von External-Development- und Outsourcing-Verträgen auf mittlerweile 10 bis 15 Prozent aller offenen Stellen. Festanstellungen in riesigen Studio-Komplexen weichen projektbezogenen Verträgen.

Das Paradoxon der aktuellen Branchenkrise spiegelt sich in der Beschäftigungsstatistik. Trotz zehntausender Entlassungen seit 2022 ist die Gesamtzahl der Beschäftigten in der Gamesbranche nicht kollabiert. Sie wuchs sogar um knapp ein Prozent. Publisher streichen nicht die Arbeit an sich, sondern teure Stammbelegschaften. Sie verlagern das Risiko auf externe Dienstleister und kleinere Einheiten. Das bisherige Prinzip, Budgets und Teams mit jedem Konsolenzyklus zu verdoppeln, funktioniert finanziell nicht mehr.

Ausverkauf oder Zersplitterung als drohende Szenarien

Satvat zeichnet zwei Fehlentwicklungen für den anstehenden Transformationsprozess der Branche. Das erste Risiko stellt die reine Renditeabschöpfung dar. Finanzinvestoren kaufen etablierte Marken auf, reduzieren Entwicklungsbudgets auf das absolute Minimum und pressen die restliche Marge aus der Nutzerschaft. Kapital verengt sich auf wenige globale Großkonzerne.

Das zweite Extrem bildet die Zersplitterung des Marktes. Durch den Vormarsch von User-Generated-Content und automatisierten Entwicklungswerkzeugen droht der Zerfall in zahllose Kleinststudios. Langfristig gesicherte Arbeitsplätze verschwinden in diesem Szenario fast vollständig.

Die tragfähige Alternative liegt dazwischen. Studios mittlerer Größe besetzen den Raum zwischen Solo-Entwicklern und den wackelnden Branchenriesen. Diese Teams operieren mit überschaubaren Budgets, klar abgegrenzten Zielgruppen und disziplinierter Kostenkontrolle. Ein Spiel muss nicht mehr hunderte Millionen Dollar kosten und zehn Jahre in der Entwicklung stecken, um profitabel zu sein. Die Formel lautet: Rentabilität durch Nischen statt Zwang zum weltweiten Blockbuster.

Wer auf die Rückkehr der gewaltigen Monster-Produktionen im Stile der späten 2010er Jahre wartet, versteht die Mechanik des Marktes nicht. Das AAA-Segment schrumpft auf einen harten Kern zusammen, weil die Budgets von 200 Millionen Dollar aufwärts schlicht mathematischer Irrsinn sind.

Wenn Spiele erst ab fünf Millionen verkauften Einheiten die schwarzen Zahlen erreichen, brennt das Fundament. Mittelfristig wird es weniger austauschbare Open-World-Giganten geben, dafür kompaktere, fokussierte Titel von mittelgroßen Teams, die ihre Rechnungen tatsächlich bezahlen können. Damit stünden wir an einem Punkt, der die PS4-Ära so erfolgreich gemacht hat.