Ab heute vorbestellbar: DualSense – Genshin Impact Limited Edition startet in die heiße Phase

Ab heute geht es los: Der DualSense Wireless Controller – Genshin Impact Limited Edition kann ab sofort vorbestellt werden. Für viele Fans dürfte das einer der wenigen echten „Day-One“-Momente sein, bei dem Hardware und Lieblingsspiel direkt zusammenfinden. Denn selten wirkt eine Sonderedition so eng an ein Spieluniversum angelehnt wie diese Zusammenarbeit zwischen Sony Interactive Entertainment und HoYoverse.

Schon beim ersten Blick fällt auf, wie stark das Design auf die Welt von Teyvat abgestimmt wurde. Weiß, Gold und ein sanftes Grün bilden eine ruhige, fast mystische Farbkombination, klar erkennbar inspiriert von Aether, Lumine und Paimon. Dazu kommen filigrane Symbole, die weder überladen wirken noch wie bloße Fan-Prints. Es ist ein Controller, der sich eher wie ein Artefakt aus dem Spiel anfühlt statt wie Merchandise.

Design, Timing und Bedeutung für Genshin-Spieler

Dass Sony die Vorbestellung heute öffnet, ist kein Zufall. Mit Genshin Impact Version Luna III steht ab sofort ein neues Kapitel bereit. Neue Story-Elemente in Nod-Krai und die Einführung des spielbaren Charakters Durin sorgen dafür, dass viele Spieler ohnehin zurückkehren werden. Ein neuer Controller, der dieses Kapitel visuell begleitet, trifft daher den richtigen Zeitpunkt.

Preislich liegt die Edition bei 84,99 Euro und damit auf dem üblichen Niveau vergleichbarer Sondermodelle. Unterschiede zum Standard-DualSense gibt es ausschließlich im Design, technisch bleibt alles vertraut: adaptives Trigger-Feedback, präzise Vibrationen, die bekannte Ergonomie und die schnelle Reaktionszeit, die besonders in einem Action-RPG wie Genshin Impact spürbar hilft.

Der neue DualSense – Genshin Impact Limited Edition kann ab heute vorbestellt werden

Warum sich die Early-Bird-Preorder lohnen kann

Relevanter ist, wie limitiert diese Edition tatsächlich sein wird. Sony spricht klar von einer begrenzten Menge, und gerade im Anime- und Gacha-Kosmos können solche Produkte schnell vergriffen sein. Wer schon beim Stellar Blade- oder Final Fantasy-Sonderzubehör leer ausgegangen ist, weiß, dass Timing hier alles ist. Für PlayStation-Spieler heißt das: Heute bestellen, nicht morgen überlegen.

Der weltweite Rollout bleibt gestaffelt: Während europäische Spieler erst Ende Februar beliefert werden, starten Bestellungen und erste Auslieferungen in Asien bereits im Januar. Für die Pre-Order spielt das aber keine Rolle, reserviert wird global ab heute, ab 10 Uhr unter anderem bei Media Markt oder bei PlayStation Direct.

Unterm Strich ist der neue DualSense kein Pflichtkauf, aber ein schönes Upgrade für alle, die Genshin nicht nur spielen, sondern leben. Und genau für diese Zielgruppe dürfte die Nachfrage entsprechend hoch sein.

Frage an euch: Ist das ein Controller, den ihr aus Überzeugung nutzt – oder eher ein Sammlerstück, das ungeöffnet im Regal bleibt?