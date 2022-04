Abandoned – Blue Box Game Studios wandte sich verzweifelt an Konami

Seit wenigen Tagen ist das noch immer mysteriöse Projekt Abandoned von Blue Box Games wieder in aller Munde, das sich nach Aussagen des Entwicklers auch weiterhin in Arbeit befindet. Dem folgt jetzt ein neues Interview, in dem man versucht aufzuklären, was es mit Abandoned auf sich hat oder was es nicht ist.

So möchten die Spekulationen und Gerüchte noch immer nicht davon abrücken, dass Abandoned irgendwas mit Konami, Sony oder Hideo Kojima zu tun haben soll, sicherlich auch durch das gesamte Agieren von Blue Box Games bisher selbst. Das hat man zwar schon mehrfach dementiert, was hinter dem Horrortitel aber wirklich steht, verrät man bis jetzt aber auch nicht.

Und das ist eigentlich das große Problem daran, dass man die ganze Zeit nur sagt, was Abandoned nicht ist, und man das Projekt immer weiter nach vorne schiebt, ohne auch nur ansatzweise etwas Vorzeigbares zu haben.

Verzweifelter Kontakt zu Konami

Gleiches macht man in einem aktuellen Interview mit Creator Hasan Kahraman gegenüber Sacred Symbols erneut und dementiert, dass man irgendetwas mit Hideo Kojima zu tun habe, allerdings habe man sich irgendwann an Konami gewandt, da einem der ganze Hype selbst zu viel wurde.

Darin sagt Kahraman:

„Ich habe mich an sie gewandt, weil ich gestresst war, weil die Leute dachten, es wäre Silent Hill. Es ist so außer Kontrolle geraten – du bist ein kleiner Entwickler, du hattet noch nie ein großes Publikum, du bist unerfahren. Ich habe mich an Konami gewandt und sagte: ‚Wisst ihr was, es war nie meine Absicht‘ und sie waren wirklich cool damit.“

Ferner sagt Kahraman, dass auch Sony mit der ganzen Situation „ziemlich cool“ umgehen würde und sie einem die Freiheiten lassen würden, zu tun, was man möchte.

Damit ist man jetzt zwar auch nicht schlauer als zuvor, immerhin verspricht man bei Blue Box nun aber keine neue Timeline, sondern möchte erst wieder an die Öffentlichkeit treten, wenn der versprochene Prolog in einem guten Zustand ist und veröffentlicht werden kann. Bis dahin heißt es weiterhin geduldig sein und darauf zu hoffen, dass Abandoned nicht der Mega Flop wird, den einige schon jetzt darin sehen.