Abandoned – Realismus steht absolut im Fokus

Vor wenigen Wochen kündigte man den cineastischer Survival-Shooter Abandoned für PlayStation 5 an, dessen Ziel ist es ist, eine absolut realistische Erfahrung wiederzuspiegeln. Nicht nur visuell möchte man mit Abandoned eine neue Messlatte setzen, sondern auch in spielerischer Hinsicht.

In der Rolle von Jason Longfield, wacht ihr in einem fremden Wald auf – verlassen und ohne Erinnerung, wie man dorthin gekommen ist. Während man bald herausfindet, wieso und weshalb, zählt im nächsten Moment schon die Flucht und der Wille zu überleben. Hilfe von Außen ist dabei nicht zu erwarten, wie Hasan Kahraman, Founder von Entwickler Blue Box Game, dazu verrät:

„Abandoned erzählt die Geschichte von jemandem, der die Gesellschaft hinter sich gelassen hat,“ so Kahraman im PLAY Magazin, ehemals OPM. „Wir möchten, dass jeder Kampf eine Herausforderung darstellt. Wir möchten, dass die Spieler bei jedem Kampf nervös sind. Die Spieler müssen taktisch sein, um jeden Kampf zu überleben. Daneben sind die Spieler ständig auf der Flucht und zahlenmäßig ihren Feinden unterlegen.“

Survival trifft auf Realismus

Hinzu kommen typische Survival-Zutaten, wie essen, schlafen, trinken, wobei man hier von verdorbenen und schlechten Dingen auch krank werden kann. Wird man von einer Kugel getroffen, muss man die Blutung stoppen, damit sich die Wunden nicht entzünden usw. Jeder Interaktion wirkt sich auf den Spieler, den Kampf und alles drum herum aus.

Aus technischer Sicht strebt man ebenfalls puren Realismus an, auch wenn man dazu noch das wahre Potenzial der PS5 erkundet. Das Ziel sind absolut realistische Umgebungen, so wie man sie schon im Debüt Trailer sehen konnte. Schon jetzt läuft Abandoned mit fast 60fps, was man weiter optimieren wird, während das damals gezeigte Material auf einer frühen Build basiert.

Erstes Gameplay-Material zu Abandoned wird man im Sommer nachreichen, während der finale Release im vierten Quartal angestrebt wird.