Abschied auf Zeit: New World Aeternum erhält keine neuen Inhalte mehr

Nach vier Jahren endet der Content-Support für New World: Aeternum. Amazon bedankt sich bei der Community – Server laufen vorerst bis 2026 weiter.

ByLukas Neumann
Lukas ist Junior Editor bei PlayFront.de und bringt frischen Wind ins Team. Mit Neugier, Leidenschaft und kritischem Blick entdeckt er spannende Geschichten auch in unscheinbaren Spielen....
New World Aeternum

Amazon Games zieht einen Schlussstrich unter die aktive Entwicklung von New World: Aeternum. Zum vierten Geburtstag des MMOs kündigte das Studio an, dass das frisch veröffentlichte Season-10-Update „Nighthaven“ das letzte große Inhalts-Update für PC und Konsole sein wird.

Ein Ende mit Ansage, aber ohne Drama. Denn die Server bleiben mindestens bis 2026 online, und auch der Download über PlayStation Plus (Extra & Premium) bleibt vorerst bestehen.

Für viele Spieler kommt diese Nachricht zwar nicht völlig überraschend, aber doch mit einem bitteren Beigeschmack. New World war Amazons erster großer MMO-Erfolg, ein Spiel, das sich nach einem holprigen Start durch Community-Feedback stetig verbesserte. Doch vier Jahre nach Release scheint das Kapitel Aeternum nun seinen Höhepunkt überschritten zu haben, nachdem der Konzern seine Spieleabteilung massiv verkleinern wird.

Ein letztes Geschenk: Nighthaven und Rise of the Angry Earth gratis

Zum Abschied zeigt sich Amazon Games großzügig: Das neue Nighthaven-Update ist kostenlos für alle verfügbar, ebenso die bisher kostenpflichtige Erweiterung Rise of the Angry Earth auf dem PC. Damit sollen alle Spieler die Möglichkeit haben, das finale Kapitel von New World: Aeternum zu erleben, ohne zusätzliche Hürden.

Zwar wird es keine neuen Inhalte, Quests oder Saisons mehr geben, doch die Entwickler versprechen weiterhin Stabilitätsupdates, Serverpflege und ausgewählte Events. Weltbosse, Bonuswochen und einige saisonale Aktivitäten bleiben aktiv, auch wenn klassische Feiertags-Events wegfallen.

Was bedeutet das für die Zukunft von New World: Aeternum?

Amazon betont, dass New World: Aeternum nicht „gesunsettet“ wird, also nicht verschwindet. Doch realistisch betrachtet ist der Schritt das klassische „Soft-Farewell“, wie man es von anderen MMOs kennt. Das Spiel bleibt online, doch ohne neuen Content wird die Community langsam ausdünnen.

Ob das Studio langfristig an einem Nachfolger oder spirituellen Erben arbeitet, ist unklar. Angesichts des starken Konsolenstarts und der treuen PC-Community wäre ein komplettes Ende aber kaum im Sinne der Marke. Vielleicht ist dieser Abschied also nur eine Pause, und kein Finale.

Was denkst du: Hat New World: Aeternum noch eine Zukunft, oder war’s das mit Amazons MMO-Abenteuer?

