Abschied von PlayStation Plus: Diese Spiele verschwinden im März 2025

Sony hat offiziell die Liste der Spiele veröffentlicht, die im März 2025 aus dem PlayStation Plus Extra- und Premium-Katalog verschwinden werden. Wie bereits vermutet, trifft es diesmal einige echte Hochkaräter – allen voran Resident Evil 3 und mehrere Life Is Strange-Titel. Wer also noch einmal in Raccoon City ums Überleben kämpfen oder emotionale Entscheidungen in Arcadia Bay treffen möchte, sollte sich beeilen.

Diese Spiele verlassen PS Plus Extra und Premium im März 2025

Die Liste basiert auf den Stores in Japan und Asien, die traditionell als erste aktualisiert werden. das Update für Europa und die USA folgt im Laufe des Vormittags. Erfahrungsgemäß wird diese recht identisch sein, sobald deren Stores morgen auf den neuesten Stand gebracht werden.

Resident Evil 3

Life is Strange 2

Life is Strange: True Colors

Dragon Ball Z: Kakarot

Street Fighter V & Champion Edition

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy

Final Fantasy Type-0 HD

Jojo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R

Monster Energy Supercross 6

Letzte Chance zum Spielen!

All diese Titel werden Mitte März aus dem PlayStation Plus-Katalog entfernt, wenn das neue Monats-Line-up hinzukommt. Wer also noch offene Rechnungen mit Nemesis hat, sich in den fesselnden Geschichten von Life Is Strange verlieren oder ein paar Runden in Street Fighter V kloppen will, sollte das jetzt tun.

Welche Spiele Sony als Ersatz in den Katalog aufnimmt, bleibt abzuwarten. Erfahrungsgemäß dürfen sich PlayStation Plus-Abonnenten im kommenden Monat wieder auf einige spannende Neuzugänge freuen. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, sobald die Liste bekannt wird!

Ab heute folgt bereits ein neuer Schwung an Spielen, darunter der Day One-Release Lost Records: Bloom & Rage von Don’t Nod, Star Wars Jedi: Survivor oder TopSpin 2K25. Zudem kann PlayStation Plus Premium derzeit zum vergünstigen Preis abonniert werden.