Absolum: Ein neuer Höhepunkt für Beat ‚em Up-Fans

Die Entwickler von Dotemu (bekannt für Streets of Rage 4 und Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge) haben sich mit den kreativen Köpfen von Guard Crush Games und Supamonks zusammengetan, um ein völlig neues Action-RPG zu erschaffen: Absolum. Das Spiel nimmt das klassische Beat ‚em Up-Genre und dreht es auf aufregende Weise auf. Mit einer Mischung aus Rogue-like-Elementen, tiefgründigen Kämpfen und einer epischen Fantasiewelt verspricht Absolum ein fesselndes Abenteuer zu werden, das sowohl Fans von Retro-Prüglern als auch von modernen Action-RPGs ansprechen dürfte.

Absolum kombiniert Rogue-like und Action-RPG

Die Grundidee hinter Absolum ist ein „Rogue ‘em up“, eine originelle Mischung aus Rogue-like und Beat ‚em Up. Wer das Genre kennt, erwartet packende Kämpfe und spannende Action. Doch Absolum geht einen Schritt weiter: Es bietet nicht nur intensive Prügel-Action, sondern auch komplexe, tiefgehende Mechaniken, die Spieler immer wieder vor neue Herausforderungen stellen. Mit unterschiedlichen Charakteren, die jeweils ihre eigenen Fähigkeiten und Kampfstile mitbringen, können Spieler eine Vielzahl von Kombos ausprobieren, um das beste Kampferlebnis zu schaffen.

Die Geschichte von Absolum spielt in der mysteriösen Welt von Talamh, einem Land, das von einer katastrophalen Magie-Explosion erschüttert wurde. Der Sonnenkönig Azra, ein tyrannischer Herrscher, hat die Magie des Landes an sich gerissen und strebt nach absoluter Macht. Doch eine Gruppe von Rebellen, unterstützt von mystischen Kräften und angeführt von einem geheimnisvollen Mentor namens Uchawi, stellt sich Azra entgegen. Diese Rebellion ist der Schlüssel zum Schicksal von Talamh.

Die Wahl der Spielfiguren in Absolum ist genauso vielfältig wie die Spielwelt selbst. Galandra, eine flinke Schwertkämpferin, und Karl, ein zwergischer Tank mit einer mächtigen Gewehr-Waffe, sind nur zwei der Charaktere, die die Spieler in die Schlacht führen können. Jeder Charakter hat seine eigenen Motivationen, seine eigene Geschichte und, natürlich, seine eigenen Kampftechniken. Der Spielverlauf, der sowohl alleine als auch im lokalen und Online-Koop-Modus gespielt werden kann, ermöglicht es den Spielern, in die Rollen dieser Rebellen zu schlüpfen und die Geheimnisse von Talamh zu entschlüsseln.

Charaktere, Story und epische Bosskämpfe im Fokus

Neben der spannenden Story sorgt das Design der Levels für Abwechslung. Die Entwickler versprechen verzweigte Pfade, unterschiedliche Quests und herausfordernde Bosskämpfe, die den Spieler immer wieder fordern werden. Das Spielkonzept setzt auf maximale Zugänglichkeit und Wiederspielbarkeit – jedes Durchspielen wird eine neue Herausforderung darstellen.

Mit einem Original-Soundtrack, komponiert von Gareth Coker (Ori and the Will of the Wisps), wird das Spielerlebnis von Absolum nicht nur visuell, sondern auch musikalisch aufgewertet. Die Mischung aus packendem Gameplay, magischen Kämpfen und einer tiefgehenden, mystischen Erzählung könnte genau das sein, was Fans von Action-RPGs und Beat ‚em Ups gleichermaßen suchen.

Dotemu, bekannt für die Wiederbelebung klassischer Titel, wagt mit Absolum einen aufregenden Schritt in die Zukunft des Genres. CEO Cyrille Imbert betont, dass dies das bislang ambitionierteste Projekt des Studios sei. Mit Absolum setzen sie auf Innovation und stellen sicher, dass sich das Spiel sowohl an die Klassiker des Genres anlehnt als auch neue Akzente setzt. Für alle, die auf intensive Kämpfe, epische Abenteuer und mystische Magie stehen, könnte Absolum 2025 der absolute Geheimtipp werden.