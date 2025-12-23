Latest

Absolum: Großes Update Anfang 2026 liefert mehr als nur neue Inhalte

Absolum Version 1.1 erscheint Anfang 2026 und bringt neue Prüfungen, veränderte Regionen und Elite-Reittiere. Warum das Update spielerisch wichtig ist.

absolum

Der erste Funke ist längst entfacht. Talamh brennt, nicht vor Zerstörung, sondern vor Widerstand. Seit dem Start von Absolum haben sich unzählige Spieler der Rebellion angeschlossen. Jetzt steht fest: der Kampf geht weiter. Mit Update 1.1, das Anfang 2026 erscheint, wollen die Entwickler nicht nur nachbessern, sondern das Spiel gezielt vertiefen.

Inhalt

Neue Prüfungen für erfahrene Rebellen in Absolum

Mit den neuen Mystischen Prüfungen richtet sich Absolum klar an Spieler, die mehr wollen als den klassischen Durchlauf. Nach dem Sieg über den Endgegner öffnen sich neue, bewusst herausfordernde Szenarien, die bekannte Mechaniken neu kombinieren. Interessant ist dabei weniger der reine Schwierigkeitsgrad, sondern der Ansatz dahinter, Spieler können eigene Prüfungen bauen und teilen.

Das ist ein Schritt hin zu mehr Community-getriebenem Content. Wer sich austoben will, bekommt Werkzeuge, wer nur testen möchte, wie weit er kommt, findet vorgefertigte Herausforderungen. Für Absolum bedeutet dies mehr Langzeitmotivation ohne künstliches Strecken.

Eine Welt, die auf Entscheidungen reagiert

Auch Talamh selbst verändert sich. Zufällige Portale verschwinden, stattdessen breiten sich verderbte Regionen aus, sichtbar auf der Weltkarte. Diese Gebiete sind riskanter, aber lohnender. Entscheidend ist, dass Spieler nicht hineingezwungen werden. Ihr entscheidet, ob ihr den sicheren Weg wählt oder bewusst ins Verderben reitet.

Über die neuen Prüfungen lässt sich sogar beeinflussen, wie stark die Welt korrumpiert ist. Wer möchte, kann Absolum damit fast in einen Hardcore-Modus verwandeln. Das ist mutig – und zeigt Vertrauen in die eigene Spielbasis.

Elite-Reittiere und Ausdruck statt Kosmetik-Zwang

Mit dem Update kommen außerdem Elite-Reittiere ins Spiel. Sie sind nicht nur schneller oder robuster, sondern greifen aktiv ins Kampfgeschehen ein. Das verändert die Dynamik und das Tempo spürbar, gerade in offenen Regionen.

Ergänzt wird das durch neue Skins und Emotes, die nicht bloß dekorativ wirken. Freischaltungen über Herausforderungen statt reiner Kaufoptionen setzen ein gutes Zeichen – Individualität als Belohnung, nicht als Pflichtkauf.

Noch sind nicht alle Details bekannt, und wie gut die neuen Systeme ineinandergreifen, wird sich erst 2026 zeigen. Aber Absolum macht hier den nächsten großen Schritt. Die entscheidende Frage bleibt: Nutzt die Community diese Freiheiten, oder wünscht sie sich doch klarere Leitplanken?

