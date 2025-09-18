Absolum: Klassischer Beat ‘em up trifft modernes Run-basiertes Abenteuer

Dotemu, Guard Crush Games und Supamonks lassen mit Absolum die Arcade-Brawler neu aufleben, diesmal angereichert mit tiefem Storytelling, Meta-Progression und einem kooperativen Ansatz. Der aktuelle Trailer bietet einen ersten Blick auf das Kampfsystem, die Charaktervielfalt und die Möglichkeiten, eure Builds nach eigenem Stil zu entwickeln.

Vier Helden, vier Wege – Wer passt zu euch?

Der Trailer stellt die vier spielbaren Figuren in den Mittelpunkt: Galandra, die geschickte Schwertkämpferin, die panzerartige Zwergfigur Karl, die rätselhafte Schurkin Cider und der magiebegabte Brome. Jede Figur bringt nicht nur ein einzigartiges Fähigkeiten-Set, sondern auch individuelle Beweggründe mit, die eure Reise durch ein geheimnisvolles Land voller Wunder und kosmischer Bedrohungen prägen. Wer die Stärken der einzelnen Charaktere erkennt, kann Kampfkombinationen und Spezialfähigkeiten optimal einsetzen.

Gut getimte Angriffe durchbrechen gegnerische Deckungen und eröffnen die Chance, mit verheerenden Superkräften zurückzuschlagen. Experimentieren mit Buffs, etwa elementarer Magie, erlaubt flexible Anpassungen der Kampfstile. Die in Gasthäusern gesammelten Schätze verschaffen nicht nur Erholung nach harten Kämpfen, sondern können in entscheidenden Momenten den Unterschied machen.

Run-basiertes Abenteuer und strategische Progression

Absolum verknüpft klassische Beat-’em-up-Action mit strategischem Fortschritt. Neue Gebiete lassen sich nur erschließen, wenn ihr Builds optimiert und Shop-Items gezielt einsetzt. Der Trailer zeigt eine blühende, grüne Landschaft, die von nomadischen, hundeartigen Humanoiden – den Gnolls – bewohnt wird. Ein mächtiger Bossgegner sorgt dafür, dass jede Entscheidung zählt und ein Run schnell abrupt enden kann.

Diese Mischung aus persönlichem Fortschritt, taktischem Kampfsystem und kooperativer Dynamik macht Absolum zu mehr als nur einem nostalgischen Rückblick auf klassische Prügelspiele. Wer die Balance zwischen Risiko, Belohnung und den individuellen Fähigkeiten der Helden beherrscht, kann tiefer in die Geheimnisse der Welt eintauchen und das Abenteuer mehrfach mit unterschiedlichen Strategien erleben.

Spieler können sich auf den 9. Oktober freuen, wenn das Spiel für PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 und PlayStation 5 erscheint.