Absolum: Modernes Beat ‘em Up mit epischem Soundtrack und hohem Wiederspielwert

Dotemu, Guard Crush Games und Supamonks bringen am 9. Oktober Absolum für PC, Switch, PS5 und PS4. Das Spiel mischt klassische Beat‑‘em‑Up-Elemente mit tiefem Storytelling und einem Fokus auf Wiederspielwert. Solo oder im Koop-Modus kämpft man sich durch verzweigte Level, rätselhafte Quests und herausfordernde Bosskämpfe. Fans von Golden Axe oder Dungeons & Dragons: Chronicles of Mystara dürften sich sofort heimisch fühlen.

Ein Soundtrack, der die Action trägt

Gareth Coker (Ori and the Will of the Wisps, Mario + Rabbids: Sparks of Hope) führt durch die neue Soundvorschau und liefert einen Einblick in die Musik, die knallharte Kämpfe und das Gefühl von Entdeckung verstärkt. Highlight des Soundtracks sind neue Beiträge von Mick Gordon (DOOM Eternal), Yuka Kitamura (Elden Ring) und eine Überraschung von Motoi Sakuraba (Dark Souls). Vorbestellungen für die limitierte Doppel-LP in knalligem Karmesinrot laufen bereits – ein Must-Have für Sammler. Wer nicht warten will, kann vier Tracks von Gareth Coker sofort streamen.

Absolum setzt auf zugängliche, aber tiefgründige Mechaniken: Zaubersprüche, Konterangriffe und freischaltbare Upgrades sorgen für variantenreiche Runs. Die Story spielt in Talamh, wo der Sonnenkönig Azra mit brutaler Kriegsführung alle Magiequellen kontrolliert. Eine Rebellengruppe, unterstützt von mystischen Kräften wie den Root Sisters und dem Mentor Uchawi, kämpft dagegen an – mit magischen Fähigkeiten, cleveren Strategien und Entdeckungsdrang. Die Mischung aus klassischem Brawler und RPG-Elementen sorgt für ein packendes Spielerlebnis.

Absolum als moderner Klassiker

Absolum schafft, was wenigen Beat‑‘em‑Ups gelingt: Nostalgie trifft auf frische Ideen. Koop, Storytiefe, vielfältige Levelgestaltung und ein erstklassiger Soundtrack machen den Titel interessant für Genre-Fans und Neueinsteiger. Wer klassische Prügler mag, sollte diesen Release im Auge behalten.