Abyssus taucht auf: Konsolen-Release, Crossplay und fettes Inhalts-Update angekündigt

„Abyssus“ verlässt endlich die PC-exklusive Zone und bringt seinen einzigartigen Brinepunk-Mix aus Unterwasser-Horror und rasantem Geballer diesen Sommer auf die PS5 und Xbox Series X|S. Entwickler DoubleMoose liefert direkt zum Konsolen-Start volles Crossplay, damit wir plattformübergreifend in die versunkenen Ruinen abtauchen können.

Bisher mussten wir uns auf Steam durch die korrumpierten Zivilisationen kämpfen, doch mit dem Sprung auf die Konsolen öffnet sich das Tor für eine viel größere Community. Besonders cool finde ich, dass PS5-Spieler mit der „Brine Edition“ eine physische Version inklusive vier Kosmetik-DLCs abgreifen können.

Wer das haptische Gefühl einer Disc im Regal braucht, bekommt hier das volle Paket. Dass Crossplay direkt zum Launch der Konsolen-Fassungen am Start ist, zeigt, dass das Team verstanden hat, wie wichtig eine stabile Spielerbasis für einen Koop-Shooter ist.

Update 1.3: Mehr als nur ein Port

Gleichzeitig mit dem Konsolen-Release schlägt das kostenlose Update 1.3 auf allen Plattformen ein, und das hat es in sich. Ein neuer Gott gesellt sich zur Riege und bringt frische Segnungen für unsere Fähigkeiten und Waffen mit, was das Theorycrafting bei den Builds ordentlich befeuern dürfte. Dazu gibt es ein komplett neues Gebiet mit eigenen Gegnern und Bossen – genau das Richtige für alle, die das bisherige Endgame schon in- und auswendig kennen. Auch der überarbeitete Skilltree und die neuen Room Objectives versprechen, dass sich die Runs weniger repetitiv anfühlen.

Was „Abyssus“ so spannend macht, ist dieses Zusammenspiel aus wuchtigem Waffen-Handling und der ständigen Gefahr in der Tiefe. Die Bewegung ist hier König: Wer stehen bleibt, stirbt. Mit den neuen Sea Shanties im Update 1.3 kommt zudem eine Prise Humor und Team-Gefühl rein, die perfekt zu diesem „BioShock-trifft-Roguelike“-Vibe passt. Dass DoubleMoose auch am Matchmaking geschraubt hat, lässt hoffen, dass die Frustmomente bei der Gruppensuche endlich der Vergangenheit angehören.

Der Sprung auf Konsole inklusive Crossplay ist genau der Hebel, den „Abyssus“ braucht, um aus der Nische zu kommen. Das Inhalts-Update 1.3 liefert zudem genug Futter für Rückkehrer. Wenn die Performance auf PS5 und Xbox so stabil läuft wie das Gunplay, erwartet uns im Sommer ein echtes Koop-Brett.

Zockt ihr lieber solo oder seid ihr schon heiß darauf, mit dem neuen Gott und Crossplay euer Squad für die Tiefsee zusammenzutrommeln?