Ace Combat 8: Wings of Theve lässt uns die Story erstmals selbst erleben

Project Aces bricht mit einer jahrzehntelangen Tradition und lässt uns in „Ace Combat 8: Wings of Theve“ die Zwischensequenzen aus der Ego-Perspektive bestreiten, um die Bindung zu unseren Staffelkameraden zu vertiefen.

Die Ego-Perspektive in den Story-Sequenzen markiert den größten erzählerischen Umbruch der Reihe seit Jahren. Während wir in früheren Ablegern oft nur der stille Beobachter waren, über den Dritte in Funkprüchen oder Tagebucheinträgen sprachen, rücken wir in „Ace Combat 8: Wings of Theve“ direkt in den Körper unseres Piloten. Creative Director Kosuke Itomi bestätigt damit, was der erste Trailer bereits andeutete: Wir interagieren aktiv mit unserer Umwelt und den Verbündeten.

Warum der Perspektivwechsel den Unterschied macht

Bisher fühlte sich die Story von Ace Combat oft wie ein epischer Kriegsfilm an, dem man aus der Distanz zusieht. Durch den Wechsel zur First-Person-Ansicht während der Szenen auf dem Flugzeugträger „The Endurance“ verändert sich die Dynamik:

Immersion im Alltag: Das Leben auf dem Träger wird greifbar. Die Interaktionen mit der Crew in den Ruhephasen sollen das Gefühl vermitteln, wirklich Teil einer militärischen Einheit zu sein.

Das Leben auf dem Träger wird greifbar. Die Interaktionen mit der Crew in den Ruhephasen sollen das Gefühl vermitteln, wirklich Teil einer militärischen Einheit zu sein. Emotionale Bindung: Da wir drei feste KI-Flügelmänner haben, die mit uns wachsen, wirkt die Ego-Perspektive wie ein Werkzeug, um die Kameradschaft über das bloße „Bestätigt, Leader“ im Funk hinauszuheben.

Da wir drei feste KI-Flügelmänner haben, die mit uns wachsen, wirkt die Ego-Perspektive wie ein Werkzeug, um die Kameradschaft über das bloße „Bestätigt, Leader“ im Funk hinauszuheben. Historischer Flair: Itomi zieht Vergleiche zu klassischen Kriegsfilmen. Das Ziel ist klar: Weg von der reinen Science-Fiction-Abstraktion, hin zu einem geerdeten Gefühl von Gefahr und Zusammenhalt.

Das Schiff ist nicht nur eine Menü-Struktur, sondern wird als „Mutter“ der Piloten inszeniert. In einem Setting wie Strangereal, das oft von globalen Katastrophen geprägt ist, dient der Flugzeugträger als psychologischer Ankerpunkt. Wenn die Piloten ihr Schiff „Mom“ nennen, zeigt das, dass Project Aces dieses Mal weniger die Weltpolitik und mehr die menschliche Komponente des Krieges in den Fokus rückt.

Der Weg zum neuen „Wings of Theve“

Die Handlung spielt im Jahr 2029 – eine Zeit, in der die Föderation von Zentral-Usea gegen die Republik Sotoa ums Überleben kämpft. Dass wir die Identität einer verstorbenen Legende annehmen, gibt dem Ganzen eine interessante Fallhöhe: Wir sind kein unbeschriebenes Blatt, sondern müssen in Fußstapfen treten, die eigentlich zu groß sind. Das passt perfekt zum gewählten First-Person-Ansatz: Wir spüren den Druck der Erwartungshaltung unserer Kameraden direkt in den Gesprächen von Angesicht zu Angesicht.

Was haltet ihr von der neuen Perspektive? Bevorzugt ihr die mystische Erzählweise der alten Teile oder wollt ihr euren Kameraden beim Briefing endlich direkt in die Augen schauen?