Aces of Thunder hebt ab: VR-Luftkämpfe starten im Februar 2026

Aces of Thunder erscheint am 3. Februar auf PlayStation 5 mit PS VR2-Unterstützung sowie auf dem PC via Steam, inklusive VR-Headsets, aber auch spielbar ohne Brille. Gaijin Entertainment liefert damit kein halb gares VR-Experiment, sondern ein Flugkampfspiel, das VR wieder interessant machen soll, ohne klassische Setups auszusperren.

Cockpitpflicht statt Komfortzone

Gaijin zwingt alle Gefechte in die Cockpit-Perspektive. Keine Außenkamera, kein Sicherheitsnetz. Das ist konsequent und passt zum Anspruch, den das Studio formuliert: maximale Immersion. Wer einen HOTAS-Flightstick nutzt, sitzt faktisch im Flugzeug. Die Technik dahinter kennt man aus War Thunder, wo physikalisch saubere Flugmodelle und Schadenssysteme mehr können, als Lebensbalken abzuziehen. Dies wurde von Gajin über die Jahre immer weiter verfeinert.

VR ist dabei kein Gimmick. Es werden interaktive Cockpits, Handsteuerung und freie Kopfbewegung geboten. Wer ohne VR spielt, bleibt konkurrenzfähig, verliert aber genau das, worauf Aces of Thunder offensichtlich zielt. Hier entscheidet der Anspruch, nicht die Zugänglichkeit.

Historie mit klarer Auswahl

On Top stehen 29 Maschinen aus dem Zweiten Weltkrieg zum Start bereit, darunter Klassiker wie die Spitfire, Bf 109, P-51 Mustang oder A6M3 Zero. Interessanter wird es mit dem Ersten Weltkrieg: Fokker Dr.I oder SPAD S.XIII bringen langsamere, taktisch andere Luftkämpfe ins Spiel. Das bricht Tempo und Routine auf.

Die Schlachtfelder verteilen sich auf 15 Karten und drei große Kriegsschauplätze des Zweiten Weltkriegs plus ikonische Frontlinien aus dem Ersten. Damit wird genug Abwechslung geboten, ohne sich zu verzetteln.

Das Herzstück sind schließlich die Online-Dogfights. Hier will Gaijin messen, nicht schonen. Es gibt ebenso Singleplayer-Missionen wie auch eine narrative Kampagne. Gaijin sagt das nicht offen, aber das ist längst klar.

Aces of Thunder ist vermutlich kein Spiel für nebenbei. Gaijin setzt auf Fokus, Technik und klare Kante. VR-Spieler erhalten ein ernstzunehmendes Luftkampfprojekt und Nicht-VR-Piloten eine kompromisslose Simulation.