Achtung, PS5-Besitzer: Teilen von URLs führt verstärkt zum Account-Bann

In einem rege diskutierten Reddit-Post auf der PS5-Seite berichten Nutzer, dass PlayStation verstärkt gegen das Teilen von Links vorgeht. Betroffen sind insbesondere Nachrichten, die Google-URLs enthalten. Laut Berichten erhielten einige Nutzer Warn-E-Mails von PlayStation, in denen auf einen Verstoß gegen den Verhaltenskodex hingewiesen wurde. Der Vorwurf: „Teilen bösartiger URLs, einschließlich solcher, die einem anderen Spieler schaden könnten.“

