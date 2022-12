Across The Valley – Farm-Simulator kommt auf die PS VR2

Fusion Play, die Macher hinter Konrad the Kitten, arbeiten an ihrem nächsten VR-Projekt Across The Valley, eine Landwirtschaftssimualtion, die PS VR2 erscheint.

Hier tauchen die Spieler in den charmanten Alltag eines Landwirtes ein, der sich liebevoll um seine Tiere kümmert, Nutzpflanzen sät, diese bewässert und erntet, die fast typische Simulation eben. In Across The Valley kann man auf üppigen grünen Weiden entspannen, erlebt malerische Sonnenuntergänge, verteilt dabei Streicheleinheiten an süße Tierbabys, melkt Kühe, schert Schafe oder geht mit den Schweinen auf Trüffelsuche. Anschließend verkauft man seine produzierten Waren auf dem Markt und reinvestiert die Gewinne in sein Grundstück, um ein florierendes Landwirtschaftsimperium aufzubauen.

Across the Valley wurde exklusiv für VR entwickelt, weshalb das für Simulationen oft übliche Mikromanagement in Menüs komplett entfällt. Stattdessen legen die Hobby-Landwirte selbst Hand an und erleben das Spiel hautnah.

Die wunderschöne Landschaft in Across The Valley wird durch den farbenfrohen, von Hand gezeichneten Artstyle und den atmosphärischen Soundtrack der Games-Experten Dynamedion zum Leben erweckt. Dynamedion ist unter anderem bekannt für ihre Arbeit an großen Titeln wie Hitman, Injustice 2 oder Mortal Kombat 11.