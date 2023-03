Fusion Play, einer der Vorreiter bei VR-Entwicklungen, veröffentlicht in diesem April ihre Farming-Sim Across the Valley für PlayStation VR2. Nach Konrad the Kitten unterstützt man die Plattformen damit erneut von Anfang an.

Auf diesem charmanten Virtual-Reality-Gehöft erfüllt man sich den Traum vom Leben auf dem Lande. Spieler können sich die Hände schmutzig machen, indem sie Felder bewässern, Kühe melken, niedliche Babytiere aufziehen und sogar mit den Schweinen auf Trüffelsuche gehen.

Damit ist die Arbeit noch lange nicht getan. Samen müssen in den Boden gebracht und mit viel Liebe und Sorgfalt gepflegt werden, um am Ende der Saison eine reiche Ernte einzufahren. Auf dem Markt verkaufen die Spieler schließlich ihre Ernte und investieren den Gewinn in die Erweiterung des Hofes oder die Verbesserung der Arbeitsabläufe.

Wer jemals ein Eier-Imperium aufbauen, eine Schweinezucht entwickeln oder einfach von Allem etwas ausprobieren wollte, kann dies tun, bevor die Sonne nach einem harten Arbeitstag am Horizont untergeht.

Across the Valley wurde exklusiv für VR entwickelt und nutzt alle Fatures der neuen Hardware, um ein Höchstmaß an Immersion zu erreichen. Selbst die kältesten Herzen schmelzen in den sonnenverwöhnten Feldern, die mit wunderschönen, handgezeichneten Grafiken zum Leben erweckt werden. Untermalt wird das Ganze von den atmosphärischen Klängen des Soundtracks von den prämierten Spielekomponisten Dynamedion (Hitman, Injustice 2, Mortal Kombat 11).

Across the Valley erscheint am 06. April 2023.