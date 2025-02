Action-RPG Edge of Memories für PS5, Xbox Series und PC angekündigt

Die Entwickler von Edge of Eternity, Midgar Studio, haben in Zusammenarbeit mit dem Publisher Nacon ihr neuestes Projekt angekündigt: Edge of Memories. Dieses Action-RPG verspricht, die Herzen der Spieler mit seiner epischen Erzählung, dynamischen Echtzeitkämpfen und einer atemberaubend animierten Welt zu erobern. Auch wenn noch kein konkretes Veröffentlichungsdatum festgelegt wurde, weckt die Ankündigung bereits große Vorfreude in der Gaming-Community.

Eine Welt vor der Ausrottung

Die Handlung von Edge of Memories spielt in einer post-apokalyptischen Welt, die von einer unaufhaltsamen Seuche, der sogenannten Korrosion, heimgesucht wird. Der Kontinent Astry ist bereits weitgehend verwüstet, während der benachbarte Kontinent Avaris mit seinen Nomadenvölkern gerade noch verschont geblieben ist. Doch auch Avaris steht nun am Rande der Ausrottung.

Die Protagonistin des Spiels, Eline, ist eine wandernde Seelenflüsterin, die gegen die furchtbare Macht der Korrosion kämpft. Nach einer mysteriösen Begegnung erwacht in ihr eine dunkle Macht, die sie in die Lage versetzt, die Korrosion in ihrem eigenen Körper zu kontrollieren. Diese neu entdeckte Fähigkeit könnte der Schlüssel sein, die Welt vor dem endgültigen Untergang zu bewahren. Doch der Weg, die Korruption zu besiegen, ist kein leichter – unterstützt wird sie dabei von Ysoris, ihrem ungewöhnlichen Mentor, und Kanta, dem Schamanenprinzen eines längst verlorenen Stammes.

Intensive Echtzeitkämpfe

Das Gameplay von Edge of Memories legt großen Wert auf intensive Echtzeitkämpfe. Spieler können spektakuläre Combos entfesseln, indem sie schnelle Schläge und verheerende Techniken geschickt kombinieren, um ihre Gegner zu dominieren. Ein Highlight sind die verbündeten Charaktere, die individuell angepasst werden können, sodass ihre Fähigkeiten in entscheidenden Momenten optimal genutzt werden können. In den hitzigen Kämpfen ist auch eine Berserker-Transformation möglich, die es Eline erlaubt, mächtige Angriffe auszuführen, die in spektakulären Hinrichtungen gipfeln.

Die Welt von Edge of Memories ist ebenso beeindruckend wie düster. Avaris, ein Land der Kontraste, zeigt sich von seinen schönsten Stränden bis zu den schneebedeckten Berggipfeln von Kezal als ein Ort voller Narben und Korruption. Spieler werden nicht nur die wunderschönen Landschaften in ihrer vollen Farbenpracht erleben, sondern auch die Veränderung dieser Gebiete im Verlauf der Geschichte miterleben. Besonders hervorzuheben ist der nekarooartige Begleiter, der Eline auf ihren Reisen durch die Weiten Avaris’ trägt und schwer erreichbare Gebiete zugänglich macht.

Die Geschichte von Edge of Memories verspricht ein tiefgründiges Erlebnis, das jede Aufgabe zu einem bedeutenden Teil der Erzählung macht. Keine Mission wird als Füllmaterial angesehen, sondern trägt zur Entwicklung der Charaktere und der emotionalen Reise bei. Dies wird durch einen fesselnden, poetischen Soundtrack unterstrichen, komponiert von Cedric Menendez, mit der bezaubernden Stimme von Emi Evans und einem epischen Abschlussstück, das von niemand Geringerem als Yasunori Mitsuda, bekannt aus Chrono Trigger und Xenoblade Chronicles, geschaffen wurde.

Edge of Memories wird mit der Unreal Engine 5 entwickelt und verspricht, eine visuell atemberaubende Erfahrung zu bieten, die die Spieler sowohl durch ihre Emotionen als auch durch ihre Action fesseln wird. Fans von epischen Action-RPGs mit tiefgründigen Geschichten und beeindruckenden Kämpfen dürfen sich schon jetzt auf dieses vielversprechende Abenteuer freuen.