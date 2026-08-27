Active Matter: Release-Termin für den Hardcore-Shooter steht fest

Gaijin Entertainment veröffentlicht den Tactical-Shooter „Active Matter“ am 15. September 2026 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Käufer der bisherigen Gaijin-Store-Version erhalten die Steam-Fassung ohne Aufpreis und behalten ihren Spielstand.

Der Extraktions-Shooter setzt auf Preiskampf

30 EUR verlangt der Publisher für die Standard-Edition. Ein aggressiver Preispunkt im Genre der Extraction-Shooter. Tarkov-Konkurrenz wird meist teurer verkauft. Gaijin zieht die Daumenschrauben an.

Spieler landen in instabilen Parallelwelten. Das Gunplay bleibt realistisch, die Umgebungen brechen mit den Gesetzen der Physik. Sowjetische Inseln, afrikanische Quarantänezonen und zerfallene US-Städte dienen als Kulisse für Beutezüge. Monster und feindliche Operatives kämpfen um die Ressource. Das Konzept ist verbraucht. Die Umsetzung muss jetzt liefern.

Substanz statt PR-Versprechen

Ein neues Update liefert vor dem Launch weitere Waffen und eine überarbeitete US‑Karte. Die Testphase auf Gaijin.Net geht damit zu Ende. Entwickler Matter Team verspricht regelmäßige Updates nach dem Release. Neue Multiversums-Bereiche sollen folgen.

Das Studio liefert den Titel zeitgleich auf Konsolen ab. Ein Risiko für rein taktikfokussierte Spiele. Die Steuerung entscheidet über Leben und Tod der Konsolen-Ports. Versagt die Anpassung, bricht die Spielerbasis ein.

„Active Matter“ bietet solide Kost zum fairen Kurs von 30 EUR – auch wenn ich das persönlich für zu hoch angesetzt halte. Gaijin verzichtet auf Vollpreis-Allüren und liefert Cross-Progression ab Tag eins. Ob der Plan aufgeht oder wie bei „Marathon“ nur schwer in die Gänge kommt, wird man dann sehen.

Wer frischen Wind im Extraction-Genre sucht und mit Sci-Fi-Elementen leben kann, bekommt am 15. September genau das. Nicht mehr und nicht weniger.