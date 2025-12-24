Active Matter startet größer als gedacht – Update „Fire Walk“ liefert massig Inhalte

Der Hardcore-Shooter Active Matter ist noch nicht einmal auf Konsolen erschienen, liefert aber jetzt schon ein Update ab, das eher nach Ausbauphase als nach vorsichtigem Nachjustieren aussieht. „Fire Walk“ ist kein kosmetischer Patch, sondern ein klarer inhaltlicher Schritt nach vorn.

Der Staudamm: Enge, Stahl und ständige Gefahr

Herzstück des Updates ist der neue Schauplatz „Staudamm“. Wer hier an offene Areale denkt, liegt falsch. Beton, industrielle Strukturen und enge Laufwege bestimmen das Bild. Das Leveldesign zwingt zu Bewegung, Positionswechseln und sauberen Entscheidungen, genau dort, wo Active Matter ohnehin seine größte Stärke ausspielt. Neue Anomalien und Gegner sorgen dafür, dass Routine gar nicht erst entsteht. Wer unvorbereitet hineingeht, zahlt schnell den Preis.

Auch beim Arsenal legt Active Matter spürbar nach. Mit dabei sind unter anderem das M249, die Origin-12, die SVDM oder Klassiker wie RPG-7 und AN-94. Entscheidend ist aber weniger die schiere Anzahl als die neue Tiefe: Waffen lassen sich nun präziser einstellen, etwa über die Nullstellungsentfernung. Optionales Zubehör wie Mündungsbremsen verändert nicht nur Werte, sondern auch das Handling im Einsatz. Das fühlt sich nicht nach Feature-Liste an, sondern nach Systempflege für Spieler, die wissen wollen, warum sie scheitern. oder überleben.

Technische Feinarbeit statt leerer Versprechen

Neben Inhalten wurden Interface, Animationen und visuelle Effekte überarbeitet. Keine Revolution, aber spürbare Verbesserungen, die den Spielfluss klarer und lesbarer machen. Der neue Trailer gewährt heute einen kleinen Blick auf das, was Active Matter bietet.

Active Matter erscheint erst im kommenden Jahr für PS5. „Fire Walk“ ist kein fertiges Gesamtbild, sondern ein Ausblick darauf, wie ernst es Gaijin Entertainment meint. Wenn dieser Kurs gehalten wird, könnte hier ein Shooter heranwachsen, der Anspruch nicht nur behauptet, sondern einfordert.

Das Spiel befindet sich derzeit in der Early-Access-Phase und soll nach aktuellem Plan im Frühjahr 2026 für die PS5 und die Xbox Series/S veröffentlicht werden.