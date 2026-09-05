Active Matter Update 250 Shades of Freedom erweitert Beta-Test vor Release

Gaijin Entertainment und Matter Team schicken ihr Content-Update „250 Shades of Freedom“ für den Hardcore-Shooter „Active Matter“ ins Rennen. Kurze Zeit vor dem regulären Launch am 15. September erhalten Tester Zugriff auf eine Stadt-Map, neue Schusswaffen und Fahrzeuge.

Die Metropole Downtown bringt neue Schauplätze und PVE-Gegner

Das Update öffnet das Gebiet Downtown, eine verlassene nordamerikanische Großstadt. Spieler kämpfen in den Straßenzügen zwischen Hochhausruinen, Linienbussen und Taxis. Das Stadtgebiet dient als Schauplatz für Raids.

Die Bedrohung geht dort nicht nur von rivalisierenden Operatives aus. Mutierte Polizisten und ehemalige SWAT-Einheiten patrouillieren die Straßen. Diese Gegnervarianten führen Waffen mit sich und nutzen taktische Verhaltensweisen im Gefecht.

Waffenarsenal wächst um US-Modelle und Picatinny-Optionen

Gaijin erweitert auch die Waffenauswahl um das M14, das M39 EMR, das SCAR-H sowie die Pistole P17-V. Das System für Modifikationen erhält Zielfernrohre mit variabler Vergrößerung, Rotpunktvisiere für Handfeuerwaffen, Lasermodule und Schalldämpfer.

Neu integrierte Adapter erlauben die Montage von Picatinny-Optiken auf älteren Schwalbenschwanz-Aufnahmen. Zudem sind Zielfernrohrerhöhungen verfügbar, um feste Korn-Visierungen aus dem Sichtfeld zu verlegen. Tarnmuster für Waffen stehen ebenfalls zur Wahl.

Für die Fortbewegung auf den Karten stehen mehrere Fahrzeuggattungen bereit. Neben einem US-Panzerfahrzeug und einem Geländewagen von 1978 stehen sowjetische Modelle zur Verfügung. Motorengeräusche und Hupen vertreiben bestimmte Monsterarten. Auf Buggys montierte Suchscheinwerfer blenden gegnerische Spieler im Kampf.

Gaijin liefert kurz vor dem eigentlichen Start handfeste Inhalte statt vager Versprechen. Die Feinheiten bei den Waffenadaptern zeigen ein klares Verständnis für die Zielgruppe realistischer Extraction-Shooter. Am 15. September folgt die Vollversion auf Steam, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.