Activision drohte damit, Call of Duty komplett von Xbox abzuziehen

Da diese Statements von höchsten Stellen geteilt werden, kann man gespannt darauf hoffen, was da noch alles so kommt.

„Es war klar, dass Call of Duty auf PS5 erscheinen würde, und es wäre nicht gut gewesen, wenn es dies nicht auf Xbox passiert, sofern es gleichzeitig veröffentlicht würde“, sagte Bond. „Es war klar, dass man Call of Duty nicht auf Xbox veröffentlichen würde, wenn wir nicht über den Standard-Umsatzaufteilungsanteil hinausgingen.“

Da Sony zu diesem Zeitpunkt einen Exklusivdeal über Call of Duty mit Activision hatte, war Microsoft in einer ungünstigen Verhandlungsposition. Während der aktuellen Verhandlung sagte Bond jedenfalls:

Von Microsoft forderte man einen eigenen höheren Anteil, andernfalls wollte man Call of Duty nicht mehr für die Xbox Series X|S veröffentlichen. Speziell ging es dabei um Call of Duty: Black Ops Cold War zum Launch der beiden Next-Gen Konsolen.

Dieses recht pikante Detail wurde in der aktuellen Verhandlung zwischen der FTC und Microsoft offenbart, in der auch Xbox Corporate Vice President Sarah Bond aussagen musste. Dabei ging es scheinbar um das vorherrschende Umsatzaufteilungsmodell, das den Plattforminhabern eine 30-prozentige Beteiligung an den Softwareumsätzen gewährt.

Bevor Microsoft und Activision gedanklich miteinander ins Bett gingen, kriselte es es scheinbar heftig in dieser angehenden Ehe. Der Publisher drohte sogar damit, dass man Call of Duty komplett von der Xbox-Plattform abziehen würde.

