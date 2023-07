Activision erhält nun 4.5 Milliarden US-Dollar, wenn die Übernahme scheitert

Generell wird der Deal als einer der wichtigsten Übernahmen in der Geschichte der Unterhaltungsindustrie betrachtet, dessen Auswirkungen momentan nur schwer abzuschätzen sind. Das ist mit einer der Gründe, warum sich die britischen Behörden so schwer damit tun, da es hier um weitaus mehr geht, als nur ein exklusives Call of Duty auf der Xbox.

Diese Summe wurde jetzt noch einmal erhöht, die zuvor „nur“ 3 Milliarden US-Dollar umfasste, sollte die Übernahme aus irgendwelchen Gründen nicht zustanden kommen. Dass man jetzt für drei weitere Monate eine Kompensation herausschlagen konnte, die noch einmal 50 Prozent höher liegt, dürfte Activision so oder so als großen Gewinner dastehen lassen.

