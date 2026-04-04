Activision erneuert Domain für Blur: Comeback des Kult-Racers in Sicht?

Activision hat die Web-Domain für den Arcade-Rennspiel-Klassiker „Blur“ bis 2027 verlängert, was pünktlich zum 15. Jubiläum im Mai 2025 Spekulationen über ein Remaster befeuert. Die zeitgleiche Registrierung mit anderen Marken wie „Prototype“ deutet darauf hin, dass Microsoft und Activision ihr Portfolio für moderne Plattformen fit machen könnten.

Ein Lebenszeichen nach 15 Jahren Schweigen

Die Verlängerung der Domain bis ins Jahr 2027 ist mehr als nur reine Markenpflege, da sie unmittelbar mit dem 15-jährigen Bestehen des Titels im kommenden Jahr korreliert. Dass Activision diesen Schritt geht, lässt aufhorchen: Blur, entwickelt von den mittlerweile geschlossenen Bizarre Creations, gilt bis heute als einer der unterschätztesten Racer der PS3- und Xbox-360-Ära.

Die Parallele zum Fall „Prototype“ ist hierbei der entscheidende Kontext. Auch dort wurde die Domain bis 2027 gesichert, während bereits handfeste Gerüchte über eine Neuauflage kursieren. In der Branche ist es üblich, solche Markenrechte gebündelt zu aktualisieren, bevor offizielle Ankündigungen für Remaster-Versionen auf PS5, Xbox Series X/S oder den PC folgen.

Warum Blur heute noch relevant ist

„Blur“ war 2010 der Versuch, das süchtig machende Power-Up-Prinzip von Mario Kart in ein realistisches Setting mit lizenzierten Autos zu übertragen. Während das Spiel damals kommerziell hinter den Erwartungen zurückblieb, hat sich über die Jahre eine loyale Fanbase gebildet, die vor allem das präzise Fahrgefühl und das taktische Ressourcen-Management schätzt.

Genre-Mix: Die Kombination aus realistischem Schadensmodell und neonfarbenen Spezialwaffen ist bis heute ein Alleinstellungsmerkmal.

Die Kombination aus realistischem Schadensmodell und neonfarbenen Spezialwaffen ist bis heute ein Alleinstellungsmerkmal. Multiplayer-Potenzial: Ein Remaster mit moderner Netcode-Anbindung und Crossplay würde eine Lücke füllen, die aktuelle Arcade-Rennspiele oft offenlassen.

Man muss realistisch bleiben: Eine Domainverlängerung ist noch keine Bestätigung für ein fertiges Spiel. Allerdings passt ein Blur-Remaster perfekt in die aktuelle Strategie von Microsoft, den Game Pass mit bekannten Marken zu füllen, ohne direkt hunderte Millionen in komplett neue Marken zu investieren.

Sollte ein Remaster den Erfolg bringen, den das Original damals verpasste, stünde sogar der Weg für das damals eingestellte Sequel frei, dessen futuristisches Art-Design bereits in geleakten Prototypen-Videos beeindruckte.

Die Zeichen stehen gut für eine Portierung auf moderne Systeme, zumal Activision unter Microsofts Führung verstärkt alte Katalog-Titel sichtet. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob es sich um ein echtes Remaster oder lediglich um die Sicherung der Namensrechte handelt.

Wäre ein Blur-Remaster für euch ein Pflichtkauf, oder hat das Genre der „Combat-Racer“ mit realistischen Autos heute keinen Platz mehr neben Forza und Co.?