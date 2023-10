Activision kündigt erste Spiele für den Game Pass an

„Wir haben nicht vor, Modern Warfare III oder Diablo IV in diesem Jahr in den Game Pass aufzunehmen, aber wir gehen davon aus, dass wir nach Vertragsabschluss mit der Zusammenarbeit mit Xbox beginnen werden, um unsere Titel mehr Spielern auf der ganzen Welt zugänglich zu machen.“

Bevor PlayStation-Spieler nun wieder voller Neid auf den Game Pass blicken, stellt man vorab klar, dass einige der großen Blockbuster definitiv nicht darin vertreten sein werden. Das gilt insbesondere für Call of Duty und auch Modern Warfare III, was man als Bedingung für die Übernahme des Publisher gemacht hat, ebenso wird es kein Diablo IV ( unser Review ) vorläufig im Game Pass geben.

Zuvor war die Rede von einem Mix aus neuen Spielen und dem Back-Katalog sowie von so vielen Spielen wie möglich, die sich für den Game Pass eignen. Voraussetzung dafür ist die finale Entscheidung der CMA in dieser Woche.

What do you think?