Activision stoppt Call of Duty-Leaker: „TheGhostOfHope“ zieht den Stecker

Activision hat einem der bekanntesten Call of Duty-Insider, bekannt als „TheGhostOfHope“, eine Unterlassungserklärung zugestellt. Damit verliert die Community eine ihrer verlässlichsten Quellen für interne Entwicklungspläne und technische Roadmaps der Shooter-Reihe.

Activision fackelt nicht mehr lange. Der Publisher hat „TheGhostOfHope“ rechtlich dazu gezwungen, jegliche Verbreitung vertraulicher Informationen einzustellen. Der Leaker bestätigte via X, dass er den Forderungen nachkommt. Das bedeutet das sofortige Ende für Vorhersagen zu Engine-Wechseln oder Map-Remakes aus dieser Quelle. Ein harter Schlag für die Gerüchteküche, aber eine nachvollziehbare Entscheidung von Activision, die hier schlicht ihr geistiges Eigentum schützen.

Der Zombies-Leak brachte das Fass zum Überlaufen

Die zeitliche Abfolge ist kein Zufall. Erst vor gut einer Woche dementierte Activision ungewöhnlich offensiv einen Leak von Hope über ein Standalone-Zombies-Spiel für 2026. Normalerweise schweigt der Konzern Gerüchte einfach weg. Dass nun acht Tage später die Anwälte vor der Tür stehen, spricht Bände. Vielleicht war der Leak zu nah an der Realität. Oder er hat Marketingpläne komplett verhagelt. Die Quelle ist jedenfalls versiegt.

Activision has legally demanded that I stop leaking and disseminating confidential information related to Call of Duty/Activision and I am complying with their demands. Still gonna stick around and chat about Official Call of Duty info and anything not related to… pic.twitter.com/uALC3xlyC9 — Hope (@TheGhostOfHope) March 4, 2026

Für Call of Duty-Fans mag das bitter sein. TheGhostOfHope lieferte oft Details zu Maps, kommenden Ablegern oder geplanten Integrationen älterer Assets in neue Engines, bevor das Marketing loslegen konnte. Activision hingegen sichert die Kontrolle über die Kommunikation. Das ist ihr gutes Recht, aber die wichtigste Frage bleibt: Woher kamen diese Informationen überhaupt? Handelt es sich um ein Leck, das der Publisher selbst nicht unter Kontrolle hat? Oder möchte man einfach nur verhindern, dass unbestätigte Spekulationen die Diskussion bestimmen?

Activision ist mit diesem aggressiven Vorgehen übrigens nicht alleine. Sony mischt hier ebenfalls kräftig mit, wie wir selbst schon erfahren mussten. Beim letzten großen Leak aus dem Sony Bend-Studio wurden auch wir durch eine rechtliche Vertretung aufgefordert, sämtliche Informationen umgehend zu löschen. Die großen Player verstehen bei unautorisierten Veröffentlichungen keinen Spaß mehr.

Das Ende einer Ära für Call of Duty-Insider

Die Ära der großen CoD-Leaks könnte damit vorerst enden. Andere Insider werden sich diesen juristischen Stress zweimal überlegen. Vielleicht auch besser so, denn gefühlt sind Insider-Leaks inzwischen zur wahren Pest für die Industrie geworden.

Was bleibt am Ende hängen? Activision zeigt klare Kante gegen interne Informationslecks. Für Spieler bedeutet das: Wir müssen uns wieder auf offizielle Ankündigungen verlassen, statt Monate vorher über die Qualität kommender Engine-Upgrades zu spekulieren. Die Informationskontrolle ist zurück beim Publisher. Der Überraschungseffekt bei kommenden Reveals dürfte damit wieder steigen, sofern Activision die eigenen Server dicht hält.