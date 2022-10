Activision Übernahme durch erste Behörde genehmigt, andere lassen sich Zeit

In der Gänze glaubt man daher nicht, dass ein exklusives Call of Duty zu sehr großen Verschiebungen im Markt führen wird, sollte es zu einer Exklusivität kommen.

„Sony wiederum hat mehrere Prädikate – die Stärke der weltweit führenden Marke seit mehr als 20 Jahren, umfassende Erfahrung in der Branche, größte Benutzerbasis, größte installierte Basis von Konsolen, robuster Katalog exklusiver Spiele, Partnerschaften mit mehreren Publishern, markentreue Verbraucher usw. – was dazu beitragen sollte, die Wettbewerbsfähigkeit von PlayStation in einem möglichen Post-Operation-Szenario aufrechtzuerhalten, selbst angesichts eines möglichen Verlusts des Zugriffs auf Activision Blizzard-Inhalte.“

Dennoch erkennt man die Gefahr an, dass sich PlayStation User von der Plattform abwenden könnten, um Call of Duty auf Xbox zu spielen, sollte sich Microsoft dazu entscheiden, den Shooter irgendwann exklusiv zu machen.

What do you think?