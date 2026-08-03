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Aerosoft kündigt Bergbau-Simulation „Bergwerk“ für PC, PS5 und Xbox Series X|S an

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Managing Director von PlayFront. Mark Tomson prägt die Vision einer unabhängigen PlayStation-Berichterstattung. Sein Fokus: Technische Analysen, Hardware-Evolution und die strategische Einordnung der Gaming-Industrie. Er steht für...
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Aerosoft kündigt Bergwerk - A Mining Sim für PC, PS5 und Xbox Series X|S an. Alle Details zu Statik-Physik, Maschinenpark und Release in Grubental.

Bergwerk

Aerosoft und Entwickler Hindsight Studios veröffentlichen mit „Bergwerk – A Mining Sim“ eine klassische Untertage-Bergbau-Simulation für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Der Titel setzt auf eine fiktive deutsche Zechenregion namens Grubental und kombiniert Mikromanagement mit der manuellen Bedienung von über 15 Arbeitsgeräten.

Aufbau, Physik und Infrastruktur unter Tage

Das Spiel teilt sich strikt in zwei Ebenen: Über Tage planen Spieler ihre Zechen-Infrastruktur aus einer Top-Down-Perspektive. Dazu gehören Fördergerüste, Aufbereitungsanlagen und Lagerhallen. Unter Tage wechselt das Spiel in prozedural generierte Schächte ohne festes Raster.

Technisch setzt Entwickler Hindsight Studios auf eine eigene Statik- und Umgebungssimulation. Wer Tunnelsysteme treibt, muss Stützpfeiler anhand berechneter Lastverteilungen setzen, um Einstürze zu verhindern. Parallel dazu erfordert der Betrieb das aktive Management logistischer Subsysteme:

  • Bewetterung & Gase: Steuerung der Frischluftzufuhr, Überwachung von Gasansammlungen und Staubbelastung.
  • Versorgung: Ausbau von Strom- und Wassernetzen über mehrere Sohlen.
  • Logistik: Einrichtung von Förderbändern, Blindschächten, Gleisanlagen und LKW-Routen für den Abtransport.

Vom Abbauhammer zum Schrämwalzen-Komplex

Der Abbau des Kohlevorkommens skaliert vom manuellen Werkzeug und Sprengstoff bis hin zu industriellen Abbauverfahren wie dem Strebebau oder dem Kammerbau. Der Maschinenpark umfasst über 15 fahrbare Einheiten unter und über Tage – darunter Grubenbahnen, Radlader, Kübelaufzüge sowie den lizenzierten Schwer-LKW MAN TGX.

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Mechanischer Verschleiß, Wartungsintervalle und zufällige Defekte unterbrechen den Ablauf, wenn der Fuhrpark vernachlässigt wird. Der Ertrag richtet sich nach dynamisch schwankenden Marktpreisen, über die der Ausbau der Zeche oder die Tilgung von Krediten finanziert wird.

Ein prozeduraler Aufbau ohne Rastersystem klingt nach hoher spielerischer Freiheit, verlangt der Pfadfindung und der Kollisionsabfrage der schweren Maschinen jedoch enorme Präzision ab. Die Simulation steht und fällt mit der Genauigkeit der Statik- und Gassimulation.

Stimmen die physikalischen Parameter, liefert der Titel ein tiefes, unverbrauchtes Nischen-Setup für Logik- und Simulationsfans. Bleiben die Systeme flach, droht ein repetitiver Transport-Loop.

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