Ein umfangreicher Karrieremodus, individuell anpassbare Wrestler, klassische AEW-Arenen und mehr Matchtypen, sind das, was AEW: Fight Forever letztendlich von der WWE-Serie unterscheiden wird. Zur Wahl stehen schonungslose Shows, darunter 3-way, 4-way, Ladder, Casino Battle Royale, Falls Count Anywhere, Unsanctioned Lights Out, Exploding Barbed Wire Death und viele mehr.

Dazu versammelt man die Besten der Besten aus einem Talent-Aufgebot in nur einem Spiel. Online-Koop-Wrestling erklimmt in Fight Forever mit Tag-Team-Matches, die mit einfachen Befehlen ausgeführte Abfolgen von Team-Manövern beinhalten, die nächste Stufe.

AEW: Fight Forever kombiniert das nostalgische Arcade-Wrestler-Feeling mit innovativen All Elite Wrestling-Finishern und Tandem-Offensivbewegungen. Mit dabei sind Legenden wie Sting, CM Punk, Bryan Danielson, Adam Cole, Ruby Soho und Owen Hart. Insgesamt über 50 Athleten kämpfen hier um die Titel und in knallharten Matches, welche die Wrestling-Spiele der früheren Ära ausgemacht haben.

