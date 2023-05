AEW: Fight Forever – WWE-Konkurrent hat einen Termin

AEW: Fight Forever erscheint am 29. Juni 2023 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC and Nintendo Switch.

AEW: Fight Forever zeichnet sich außerdem durch seine handgefertigten Animationen und der Arcade-Atmosphäre aus und bietet Wrestling-Fans die erste Chance, Wrestling-Moves auszuführen, die nur in der äußerst beliebten AEW-Liga zu sehen sind. Online-Koop-Wrestling gehen mit Tag-Team-Matches und Sequenzen von Teammanövern einher, die mit einfachen Befehlen ausgeführt werden können. Dazu steht eine lange Liste der beliebtesten AEW-Wrestler bereit, plus ein Karrieremodus, Wrestler-Anpassungen, charakteristische AEW-Arenen, mehrere Match-Typen und sogar ein bisschen guter, altmodischer, nicht genehmigter Spaß.

What do you think?