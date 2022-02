After the Fall – Physische Frontrunner Edition angekündigt

Vertigo Games bringt eine physische Version von After the Fall auf den Markt, die als Frontrunner Edition mit einigen Extras erscheint.

Diese folgt im März auf die Frontrunner-Season, die über die kommenden Wochen und Monaten mit weiteren Inhalten ausgestattet wird. Diese ist bereits Teil der physischen Edition, die außerdem folgende Inhalte umfasst:

Vollständiger Zugriff auf die Frontrunner-Season

PS VR-exklusiver „Ultimate Buster“-Skin

After the Fall PS4-Theme und Avatare

Offizieller digitaler Soundtrack

Digitales Artbook

After the Fall verspricht ein actionreiches Koop-Gameplay, das von Grund auf für VR entwickelt wurde. Die Spieler starten hier in einem gemeinsamen Raum mit bis zu 32 anderen Spielern auf allen Plattformen und begeben sich in Vierergruppen in die Überreste des postapokalyptischen L.A., wobei sie Waffen mit realistischen Bewegungen führen.

Um ihren Feinden einen Schritt voraus zu sein und das Überleben der Menschheit für einen weiteren Tag zu sichern, durchkämmen die Spieler das von Untoten verseuchte L.A., wobei hinter jeder Ecke neue Entdeckungen lauern.

Die After the Fall: Frontrunner Edition erscheint am 25. März 2022 zum Preis von 49,99 EUR im Handel.