After the Fall: PvP-Modus & Post-Launch Inhalte enthüllt

Vertigo Games gab heute neue Details zu After the Fall bekannt, einschließlich dem PvP-Modus sowie zu den kommenden Inhalten, die nach dem Release erscheinen.

Der neue Trailer wirft dazu einen Blick auf den PvP-Modus der das charakteristische Vier-Spieler-Koop-Gameplay von After the Fall, Horden von Gegnern und Waffen zeigt, sowie neue Eindrücke aus dem Spiel generell gewährt. Dieser zeigt auch die erste Mission des Spiels namens „Skidrow Harvest Run“.

Erste Post-Launch Inhalte

Weiterhin gab man erste Details zu den Post-Launch Inhalten bekannt. Diese umfassen die Frontrunner-Season mit neuen Karten und Spielmodi, weitere Inhalte und Updates, die man zu einem späteren Zeitpunkt näher vorstellen wird.

Der Zugang zur Frontrunner-Season erfolgt unter anderem über die Launch-Edition, also für all diejenigen, die zeitnahe bei After the Fall zugreifen. Optional wird es eine Deluxe Edition geben, die für Steam und PlayStation VR erhältlich sein wird. Darin enthalten ist:

Automatischer Zugriff auf die Frontrunner-Season

Digitales Artbook

Offizieller Soundtrack

PS4-Theme und Avatare (PlayStation VR)

Exklusiver Uncle-Bob-Skin (Steam) oder exklusiver Ultimate-Buster-Skin (PlayStation VR)

Ab heute kann After the Fall auch vorbestellt werden, wodurch man auf allen Plattformen einen Vorbesteller-Rabatt von 10 Prozent erhält.

After the Fall ist ein epischer VR-Action-First-Person-Shooter, der in den gefrorenen Überresten eines alternativen LA aus den 1980er Jahren spielt und im Kern ein intensives Vier-Spieler-Koop-Gameplay bietet. Hier treten Spieler und ihre Freunde plattformübergreifend in einer zunehmend feindseligen post-apokalyptischen VR-Welt in einem wütenden Überlebenskampf an.

After the Fall erscheint am 09. Dezember 2021.