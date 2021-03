After the Fall – VR-Shooter erscheint im Sommer, neuer Trailer

Vertigo Games hat den Release ihres VR-Shooters After the Fall auf Sommer 2021 verschoben. Dafür zeigt man heute einen neuen Trailer.

Der neue Cinematic-Trailer wirft einen Blick auf die Snowbreed – wilde, untote Kreaturen, die die gefrorenen Überreste eines alternativen L.A. der 1980er-Jahre durchstreifen. Auch wenn sie untot sind, haben sie nichts mit „normalen“ Zombies gemeinsam. Sie sind vielmehr schreckliche, wilde Monster, die sich, ähnlich wie Wölfe, in Horden fortbewegen und großer Zahl zuschlagen.

Während man versucht, hier einen kühlen Kopf zu bewahren und diese riesigen Horden mit euren Freunden abzuwehren, mischen sich ultra-gefährliche Gegner unter sie. So muss man auch gegen riesige Ungetüme kämpfen, die euch mit nur einem Schlag ihrer riesigen Eisfaust plätten können. Außerdem bekommt man es mit Enthauptern zu tun, die euch am Hals packen und in die Luft heben.

„Dank voller VR-Bewegungssteuerung mit zwei PS Move-Controllern oder dem PS VR-Ziel-Controller könnt ihr euch in After the Fall wie einer der unbesiegbaren Actionhelden aus den 1980er-Jahren fühlen und euch mit realistischen Bewegungen in die rasanten Kämpfe des Spiels stürzen. Neben den herkömmlichen Waffentypen könnt ihr auch Waffen und Werkzeuge einsetzen, die stark von der Kultur der 1980er-Jahre inspiriert wurden. Mit einem kultigen zu einem Raketenwerfer umfunktionierten Kassettenspieler macht es gleich doppelt so viel Spaß, die Horden in Schach zu halten! Aber ruht euch lieber nicht auf euren Lorbeeren aus, denn keine Mission verläuft bei jedem Versuch gleich. Wir sorgen dafür, dass ihr immer auf der Hut sein müsst – bei eurer ersten Runde wie auch bei eurer fünfzigsten.“

After the Fall erscheint im Sommer 2021, inkl. Crossplay-Support.