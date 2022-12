After The Fall zum Start von PS VR2 als vollständige Erfahrung

Vertigo Games hat den Release-Termin der PS VR2-Version von After The Fall für den Launch des neuen Headset bestätigt. Als Complete Edition bekommt man damit das vollständige Paket plus ein paar technische Extras.

Der rasante Action-Shooter für bis zu 4 Spieler und im Koop-Modus erreicht mit PS VR2 ein neues Level an Immersion, das die Spieler erschüttern wird, wenn sie echtes haptisches Feedback, 4K-HDR und ein Sichtfeld von 110° erleben.

Mit dem intensivem 4-Spieler-Koop und Crossplay im Kern bietet After the Fall ein actiongeladenes Gameplay, das von Grund auf für VR entwickelt wurde. Beginnend in einem gemeinsamen Space für bis zu 32 Spielern auch auf allen Plattformen, wagen sich die Spieler in Vierergruppen ins postapokalyptische LA, um die Stadt zurückzuerobern.

Features der PS VR2-Version

3 Spielmöglichkeiten: Solo, 4-Spieler-Koop und der kompetitive Tundradome

Erkundet das unter Null liegende LA in einer missionsbasierten Kampagne

Tötet riesige Horden, brutale Specials und gewaltige Bosse!

Erstelle, verbessere und nutze Dutzende von Waffen mit realen Bewegungen

Schließt euch den Reihen an, während LA mit neuen Karten, Modi, Bedrohungen und Waffenkammern erweitert wird

After The Fall erscheint am 22. Februar 2023 für PlayStation VR2.