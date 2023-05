After Us – Gameplay-Eindrücke aus dem Adventure

Private Division und das Entwicklestudio Piccolo geben heute weitere Einblicke in ihr atmosphärisches Adventure After Us, das später in diesem Mai erscheint.

In After Us entdecken Spieler eine surreale post-humane Welt, die dem Leben auf der Erde eine zweite Chance in einer bewegenden Geschichte gibt. Spieler schlüpfen in die Rolle von Gaja, dem Spirit of Life, die zum Leben erweckt wird, um das Schicksal anderer Kreaturen zu retten: den letzten harpunierten Wal, den letzten Adler im Käfig, das letzte gejagte Reh und vieles weitere, während man gefährlichen, ölverschmierten Verschlingerern begegnet, die auf der Suche nach verbliebenem Leben durch das Ödland streifen.

After Us will mit einer fantastischen Welt überzeugen, die durch die zerstörerischen Handlungen einer zügellosen Gesellschaft entstanden ist und in der der Spieler zehn verschiedene Biome erkunden. Dabei erfährt man mehr und mehr über das Schicksal dieser Tiere.

Gaia muss springen, gleiten, sprinten, an Wänden entlanglaufen und schwimmen, um tödlichen Hindernissen und Gegnern auszuweichen. Als Verkörperung des Lebens hat sie die Macht, zur Wiederherstellung und zum Wiederaufbau des Planeten beizutragen. Durch die Kraft des Lebenslichts lässt Gaia neue Pflanzen wachsen, die ihr neue Wege zeigen.

After Us erscheint am 23. Mai 2023.