Agatha Christie – Hercule Poirot: The London Case angekündigt

Agatha Christie – Hercule Poirot: The London Case erscheint in diesem Sommer.

Agatha Christie – Hercule Poirot: The London Case bietet ein fesselndes Gameplay und entführt die Spieler in die Welt von Hercule Poirot, welche die Hauptstadt erkunden, nach Hinweisen suchen, Verdächtige und Zeugen befragen und schließlich diese brandneue Ermittlung lösen. Dabei erkundet man völlig neue Umgebungen und arbeitet mit neuen Inspektionsrätseln aus der Egoperspektive, um die Szenen noch filmischer zu erleben.

In diesem neuen Kapitel für Hercule Poirot erleben die Spieler eine aufregende, originelle Geschichte, getreu dem Stil und Ton von Agatha Christie, in der sie Arthur Hastings, Poirots geliebtem Kumpel, vorgestellt werden.

