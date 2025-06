Agatha Christie: Mord auf dem Nil – Ermittlungen mit 70s-Flair ab September

Microids Studio Lyon bringt Agatha Christies Death on the Nile als Detektivspiel auf PC und Konsolen – mit deutlich mehr Retro-Charme als erwartet. Im kürzlich veröffentlichten Gameplay-Trailer zeigt sich das Adventure im Stil der 1970er, was der klassischen Vorlage einen ungewöhnlichen, aber stilistisch einheitlichen Anstrich verleiht. Der Release ist für September angekündigt.

Doppelte Detektivarbeit: Poirot und Du

Inhaltlich bleibt Agatha Christie – Death on the Nile weitgehend der Romanvorlage treu, bringt aber eine spielerische Ergänzung ins Konzept: Zwei Ermittler übernehmen die Aufklärung des Mordes – darunter selbstverständlich Hercule Poirot. Wer der zweite spielbare Charakter ist, bleibt noch offen. Im Trailer werden zwar Dialoge angedeutet, die auf eine neue Figur schließen lassen, bestätigt ist das aber nicht. Spielerisch erwartet uns offenbar ein Mix aus klassischen Point-and-Click-Elementen, Dialogentscheidungen und forensischer Spurensuche. Das Ganze läuft in einem bewusst stilisierten 70er-Jahre-Setting ab – inklusive Mode, Musik und UI-Design.

Erste Eindrücke aus dem Gameplay

Der gezeigte Trailer enthält kurze Gameplay-Ausschnitte und Dialogfetzen, die bereits das grundlegende Spieltempo erkennen lassen: ruhig, investigativ und geprägt von Zwischenmenschlichem. Klassische Krimielemente wie das Sammeln von Hinweisen, das Überprüfen von Alibis und das Kombinieren von Beweisen stehen im Fokus. Spieler führen direkte Gespräche mit Verdächtigen, durchsuchen Gepäckstücke und rekonstruieren zeitliche Abläufe. Ob diese Interaktionen in ihrer Tiefe eher Richtung Visual Novel oder vollwertiges Adventure gehen, bleibt abzuwarten.

Das Spielgeschehen wirkt bisher linear, könnte aber durch Perspektivwechsel und alternative Lösungsansätze aufgelockert werden. Hinweise auf optionale Pfade oder mehrfache Enden gibt es bisher nicht.

Microids wagt mit Agatha Christie – Death on the Nile einen klassischen Krimi in ungewohnter Optik. Fans von Poirot und Story-Adventures könnten hier auf ihre Kosten kommen, sofern das Gameplay über bloßes Klicken und Kombinieren hinausgeht. Der Trailer liefert zumindest stilistisch einen spannenden ersten Eindruck, lässt inhaltlich aber noch einige Fragen offen.

Wie steht ihr zu einem Poirot-Spiel im 70s-Look? Gute Idee oder überflüssiger Twist? Diskutiert mit uns in den Kommentaren.