Age of Empires 5: Hinweise auf neue Entwicklung durch Microsoft

Microsoft und World’s Edge starten offenbar die Entwicklung von Age of Empires 5. Unreal Engine und neue Entwicklerrollen deuten auf frische Perspektiven hin.

Age Of Empires

Fast 30 Jahre ist Age of Empires nun schon ein Synonym für packende Strategieschlachten am PC. Klassiker wie Age of Empires II sind bis heute aktiv, Age of Empires IV bekommt regelmäßig Updates, und trotzdem richten Fans ihren Blick längst auf den nächsten großen Schritt: Age of Empires 5. Was genau Microsoft plant, bleibt offiziell unklar, doch die Community spürt, dass sich hinter den Kulissen etwas bewegt.

Neue Jobangebote deuten auf Entwicklung hin

Microsoft listet aktuell zwei Positionen auf seiner Karriere-Seite: Senior Unreal Engineer, Shared Technology, und Principal Unreal Engineer, Gameplay, beide bei World’s Edge. In den Ausschreibungen wird nur die Age of Empires-Reihe erwähnt, was allerdings stark auf Age of Empires 5 hindeutet. Die Positionen zielen darauf ab, den „zukünftigen Tech-Stack“ der Serie zu planen und aufzubauen. Das lässt vermuten, dass World’s Edge künftig eine aktivere Rolle in der Entwicklung übernehmen könnte, statt lediglich als Produzent externe Studios zu koordinieren – wie bisher bei Age of Empires IV (Relic Entertainment) und den Remastern (Forgotten Empires, Tantalus Media).

Die Stellenausschreibungen nennen die Unreal Engine als Kerntechnologie. Bisher setzte die Reihe auf proprietäre Engines. Ein Wechsel zur Unreal Engine könnte Age of Empires 5 neue technische Möglichkeiten bieten – größere Schlachten, detailreichere Animationen und ein moderneres Gameplay-Setup.

Mögliche Zeitlinie und Plattformen

Sollten diese Hinweise stimmen, dürfte sich das Projekt noch in einem frühen Entwicklungsstadium befinden. Die 30-Jahr-Feier der Reihe steht 2027 an, was Fans über mögliche Veröffentlichungsfenster spekulieren lässt. Microsoft hat in letzter Zeit seine bekannten IPs stärker in den Fokus gerückt, eine Multiplattform-Veröffentlichung von Age of Empires 5 wäre also nicht überraschend.

Die klassische Strategie-Reihe könnte sich damit technisch und spielerisch weiterentwickeln, ohne ihre Kern-Identität zu verlieren. Wenn World’s Edge die Zügel enger in die Hand nimmt und Unreal Engine-Potenziale ausschöpft, könnten wir einen bedeutenden Schritt für die Serie sehen, und vielleicht einen echten Neustart für RTS-Fans.

Noch gibt es keine offizielle Bestätigung, aber die Hinweise sind stark genug, dass Fans wieder mit Spannung auf Age of Empires 5 blicken können. Es bleibt die Frage: Wird die Serie ihre klassische Formel bewahren, oder erwartet uns eine neue Ära, die alte und neue Spieler gleichermaßen fordert?

