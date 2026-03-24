Age of Mythology: Retold: „Obsidian Mirror“ DLC bringt die vierte Fraktion

Mit dem DLC „Obsidian Mirror“ ziehen am 21. April die Azteken in „Age of Mythology: Retold“ ein und bringen eine vollkommen neue Spielmechanik rund um Opferrituale und Illusionen mit. Die Erweiterung liefert neben drei Hauptgöttern und einer zwölfteiligen Kampagne die lang erwartete Antwort auf die Frage, wie sich das Pantheon aus Übersee in das bestehende Machtgefüge einfügt.

Der Release von „Obsidian Mirror“ markiert den ersten großen Meilenstein für die Erweiterung des God-Roster nach dem Launch von „Age of Mythology: Retold“. Während die Community lange auf die Rückkehr der Chinesen spekuliert hatte, setzen die Entwickler nun ein Statement mit den Azteken – einer Kultur, die in klassischen RTS-Titeln oft unterrepräsentiert war.

Blut, Wind und Schatten

Im Kern der Erweiterung stehen die drei Hauptgötter, die das Gameplay in unterschiedliche Richtungen lenken:

Quetzalcoatl: Fokus auf Kultur, Forschung und Mobilität durch Windkräfte.

Fokus auf Kultur, Forschung und Mobilität durch Windkräfte. Tezcatlipoca: Agiert aus den Schatten mit Illusionen und Unterwelt-Kreaturen.

Agiert aus den Schatten mit Illusionen und Unterwelt-Kreaturen. Huitzilopochtli: Der kriegerische Part, der pure Zerstörungskraft gegen Opfergaben eintauscht.

Besonders spannend ist die neue Ressource „Tonalli“. Anders als bei den Griechen oder Ägyptern scheint die Gunst der Götter hier direkt an den Fluss des Lebens gekoppelt zu sein. Dass sogar eigene Dorfbewohner geopfert werden können, um göttliche Mächte freizusetzen, verleiht den Azteken eine aggressive Note, die wir so bisher nur ansatzweise von den Azteken aus „Age of Empires III“ kannten – hier aber auf einer mythischen Ebene.

Mit Quetzalcoatl und Huitzilopochtli ziehen die Azteken in Age of Mythology: Retold ein – Release ist der 21. April

Strategische Tiefe durch „Fear and Illusion“

Die Ankündigung von Fallen und der Manipulation des Gegnerverhaltens deutet darauf hin, dass die Azteken keine klassische „Brute Force“-Fraktion werden. Wer Türme aus gefallenen Feinden errichtet, spielt ein psychologisches Spiel. Das könnte im Multiplayer für ordentlich Frust sorgen, wenn man nicht mehr sicher sein kann, ob die gegnerische Armee vor einem echt ist oder nur ein Trugbild von Tezcatlipoca.

Die Kampagne mit 12 Missionen scheint solide bemessen, um die neuen Mechaniken einzuführen. Die Geschichte um den Fall von Aztlan und die Rivalität zwischen Quetzalcoatl und Tezcatlipoca bietet genau den epischen Stoff, den das Spiel braucht, um sich von den historischen Age-Ablegern abzuheben.

Die Azteken sind kein bloßer Reskin bestehender Völker. Die Mechanik um das Opfern von Lebenskraft und das Erschaffen von Illusionen greift tief in das gewohnte Stein-Schere-Papier-Prinzip ein. Für Fans, die den strategischen Anspruch suchen und gerne mit asymmetrischen Fraktionen experimentieren, wird dieser DLC das Spielgefühl massiv auffrischen. Ob die Balance zwischen „Tonalli“-Ernte und klassischem Eco-Management sofort sitzt, bleibt abzuwarten – das Potenzial für eine neue Meta-Dominanz ist aber definitiv da.

Glaubt ihr, die Opfermechanik wird im Multiplayer zu stark, oder ist das Risiko, eigene Einheiten für Gunst zu verlieren, eine faire Balance?