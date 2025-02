Age of Mythology Retold und Age of Empires II: Definitive Edition kommen auf die PS5

Die Strategie-Front auf Konsolen bekommt gewaltigen Zuwachs! Microsoft hat offiziell angekündigt, dass Age of Mythology: Retold und Age of Empires II: Definitive Edition noch in diesem Jahr für die PlayStation 5 erscheinen werden. Damit bringt Xbox zwei der legendärsten Echtzeit-Strategiespiele erstmals auf eine Sony-Plattform – das endgültige Zeichen für eine neue Strategie.

Die Ära der PlayStation-Strategie beginnt

PlayStation-Spieler dürfen sich auf eine geballte Ladung Nostalgie und Taktik freuen. Age of Mythology: Retold erscheint bereits am 4. März, während Age of Empires II: Definitive Edition im Laufe des Frühlings folgen soll. Bisher waren diese Genre-Klassiker vor allem PC- und Xbox-Spielern vorbehalten – nun öffnet Microsoft die Tore für eine völlig neue Zielgruppe. Der PS5-Release umfasst gleichzeitig die Erweiterung „Immortal Pillars“

Michael Mann, Leiter des World’s Edge-Studios bei Xbox, unterstrich die Bedeutung dieses Schrittes:

„Ich freue mich, mitteilen zu können, dass wir den Fans mehr Auswahl geben, wo sie spielen möchten, indem wir Age of Empires II: Definitive Edition und Age of Mythology: Retold auf PlayStation 5 bringen.“

Mit Cross-Play zwischen den Plattformen will Microsoft zudem eine globale Community aufbauen. Strategen aus aller Welt können sich also plattformübergreifend messen, was den Wettkampf noch spannender macht.

Microsoft öffnet sich für Multiplattform

Der Schritt kommt nicht von ungefähr: Microsoft scheint verstärkt auf eine Multi-Plattform-Strategie zu setzen. Neben den beiden Strategiespielen wird auch Forza Horizon 5 für die PS5 veröffentlicht – entwickelt von Panic Button in Zusammenarbeit mit Playground Games und Turn 10 Studios. Zudem plant Bethesda, Indiana Jones and the Great Circle nach dem Xbox- und PC-Release im Dezember ebenfalls für die PS5 nachzuliefern.

Spekuliert werden außerdem die Gears of War Collection, Halo, Hellblade 2 und das neue Fable, die am Day One auf PS5 erscheinen sollen.