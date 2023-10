Age of Wonders 4: Empires & Ashes – Erstes Gameplay zur großen Erweiterung

„Age of Wonders 4 wird durch die laufende Entwicklung und das Feedback der Community ständig erweitert. Um unserer Fantasiewelt neue und andere Elemente hinzuzufügen, fügen wir eine neue Kultur hinzu, die dabei helfen wird, neue Geschichten zu formen“, sagt Lennart Sas, Mitbegründer der Triumph Studios und Director von Age of Wonders 4. „Wir werden viele weitere Features neben der industriellen Kriegsführung hinzufügen, wie die Vogelform und die Siegel der Macht als Siegbedingung, neben einem unserer größten kostenlosen Inhaltsupdates, dem Golem-Update, das wir auf der Grundlage von direktem Community-Feedback entwickelt haben. Gemeinsam mit unseren Spielern haben wir noch viele weitere Welten zu entdecken!“

In Age of Wonders 4: Empires & Ashes können die Spieler die Tradition herausfordern und Magie und Stahl mit neuen Technologien kombinieren, um mächtige Kriegsmaschinen zu erschaffen und feindliche Städte zu zerstören. Die Kultur der Plünderer ist entschlossen, die Gesellschaft durch Industrie voranzubringen, und durch das Freischalten der Siegel der Macht können die Spieler eine neue Art des Sieges erringen und die Kontrolle über das Astralmeer erlangen.

