Agefield High: PC-Release steht, neue Eindrücke zum Bully-Nachfolger

Das Coming-of-Age-Adventure „Agefield High: Rock the School“ erscheint am 12. August 2026 für den PC, während die Konsolen-Versionen erst zu einem späteren, noch unbenannten Zeitpunkt folgen.

Entwickler Refugium Games positioniert den Titel in der Tradition klassischer High-School-Spiele, zielt mit den Inhalten des neuen Trailers jedoch primär auf die Mechaniken und Klischees von US-Teenie-Komödien der frühen 2000er-Jahre ab.

PC-Release am 12. August, Konsolen folgen später

Die Entwickler von Refugium Games nutzen für ihr Open-World-Szenario ein relatives Vakuum auf dem Markt. Seit Rockstars Bully (Canis Canem Edit) aus dem Jahr 2006 gab es kaum nennenswerte Versuche, den Mikrokosmos Schule in einem Sandbox-Format abzubilden.

Während das historische Vorbild jedoch gesellschaftskritische Satire und Systemkritik in den Vordergrund stellte, reduziert der nun veröffentlichte Trailer zu Agefield High das Gameplay auf typische Tropen der Jahrtausendwende. Die technische Basis bildet eine offene Spielwelt in der fiktiven Kleinstadt Agefield, in der drei befreundete Schüler vor ihrem Abschluss stehen.

Gameplay-Mechaniken zwischen Stealth und Social-Simulation

Das gezeigte Videomaterial enthüllt konkrete Gameplay-Schleifen, die stark an klassische Stealth- und Missionsstrukturen gekoppelt sind. Spieler müssen sich laut Trailer über Mutproben beweisen, was unter anderem das heimliche Infiltrieren von Gebäuden beinhaltet. Gezeigt wird eine Mission, bei der heimlich Fotos in den Duschen aufgenommen werden sollen – eine Mechanik, die direkt aus Filmen wie American Pie entlehnt ist und das spielerische Fundament bildet.

Zusätzlich bestimmen Interaktionen mit stereotypen Charakterklassen den Spielverlauf. Das Video zeigt explizit Sportler (Jocks), feindselige Lehrer und Antagonisten, die über Dialogbäume oder Konfrontationen bewältigt werden müssen. Getragen wird das Geschehen von einer Pop-Punk-Tonspur und der entsprechenden Ästhetik der Epoche. Es bleibt abzuwarten, wie tief die spielerischen Systeme abseits dieser geskripteten Szenen greifen.

Refugium Games geht ein spielerisches Wagnis ein. Die Reduzierung des Gameplays auf den Humor und die Dynamiken von Teenie-Komödien der frühen 2000er-Jahre ist marketingtechnisch präzise, birgt aber spielerische Gefahren.

Das Gezeigte setzt stark auf Fremdscham-Momente und altbekannte Klischees. Ob die offene Spielwelt abseits der Mutproben und der Pop-Punk-Nostalgie mechanische Tiefe besitzt, müssen erste Tests Mitte August zeigen. PC-Spieler machen den Anfang. Konsoleros warten.