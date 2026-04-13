Agefield High: Rock the School belebt den Bully-Vibe der frühen 2000er

Mit einem frischen Gameplay-Trailer kündigt Refugium Games das Open-World-Highschool-Adventure „Agefield High: Rock the School“ für den Sommer 2026 an. Der Titel setzt voll auf die Nostalgie-Karte und mischt den Alltagssimulations-Aspekt von Titeln wie „Bully“ mit dem Humor schlüpfriger Teenie-Komödien der Jahrtausendwende.

Das neue Material zu „Agefield High: Rock the School“ zeigt deutlich, wohin die Reise geht: Wir schlüpfen in die Rolle von Sam, der sich in einer neuen Kleinstadt-Hölle beweisen muss. Zwischen Matheunterricht, Rebellion gegen „seelenlose Erwachsene“ und dem Ziel, die ultimative Prom-Nacht zu erleben, liefert das Gameplay eine Mischung aus Missionsstruktur und freier Erkundung.

Zwischen Mathe und Anarchie

Die zentrale Mechanik des Spiels stützt sich auf ein festes Zeit- und Schulsystem. Vormittags stehen Fächer wie Englisch, Geografie oder Musik auf dem Plan, die den Tagesablauf diktieren. Wer schwänzt, riskiert Ärger mit den lokalen Autoritäten – ein Element, das direkt an Rockstars Klassiker erinnert.

Interessant ist hierbei die Dynamik: Die Story-Missionen (insgesamt 32 Haupt- und 15 Mini-Missionen) öffnen sich erst nach der Schule. Das gibt dem Spiel einen klaren Rhythmus aus „Pflicht“ und der Freiheit, am Legendenstatus der eigenen Clique zu arbeiten. Dass die Entwickler dabei Themen wie Satanisten, Jocks und die Beschaffung von „Erwachsenenmagazinen“ einbauen, unterstreicht den bewusst derben Humor der Vorlage.

Gameplay-Mechaniken und Erkundung

Im Hinblick auf Weltstruktur setzt „Agefield High: Rock the School“ auf ein offenes Areal, das vom Campus über Vororte bis hin zum ländlichen Umland reicht. Da Protagonist Sam kein Auto besitzt, spielen Fortbewegungsmittel wie BMX eine zentrale Rolle für die Progression.

Kampfsystem: Es wird kein reiner Stealth-Titel. Sam nutzt Faustschläge, Tritte und Shoves, um Blocks der gegnerischen Jocks zu durchbrechen. Die Kämpfe wirken im Trailer eher direkt und physisch.

Es wird kein reiner Stealth-Titel. Sam nutzt Faustschläge, Tritte und Shoves, um Blocks der gegnerischen Jocks zu durchbrechen. Die Kämpfe wirken im Trailer eher direkt und physisch. Customization: Kleidung und sogar Tattoos dienen nicht nur der Optik, sondern sollen das Gefühl der Rebellion gegen das Elternhaus verstärken.

Kleidung und sogar Tattoos dienen nicht nur der Optik, sondern sollen das Gefühl der Rebellion gegen das Elternhaus verstärken. Wirtschaft: Mini-Jobs und kleine Deals (wie der Weiterverkauf von Magazin-Seiten) sind notwendig, um das nötige Kleingeld für Upgrades zu verdienen.

Optisch und akustisch atmet das Spiel die Ära von Blink-182 und American Pie. Der Soundtrack besteht aus Pop-Punk, die Farbpalette ist gesättigt und frühlingshaft. Das ist ein kluger Kniff, um die technische Schlichtheit der Indie-Produktion in einen charmanten Artstyle zu verwandeln. Es wirkt nicht wie ein AAA-Grafikwunder, sondern wie eine bewusste Hommage an die Gaming-Ära der PS2.

„Agefield High: Rock the School“ wird kein Genre-Gigant werden, aber es füllt eine Lücke, die Rockstar Games seit fast zwei Jahrzehnten sträflich vernachlässigt hat. Wenn das Missionsdesign die Abwechslung hält, die der Trailer mit seinen absurden Szenarien verspricht, könnte das ein echter Geheimtipp für Nostalgiker werden. Die Gefahr besteht allerdings darin, dass der Humor der 2000er heute teils flach wirken könnte – hier muss das Writing liefern.

Glaubt ihr, dass das Highschool-Setting ohne den großen Namen Rockstar im Rücken heute noch funktioniert, oder wirkt der „Bully“-Stil mittlerweile zu angestaubt?