Agefield High: Rock the School – Story-Trailer zwischen Chaos und Pop-Punk

Es ist das Jahr 2002. Die Jeans sind weit, die Musik laut, und das Leben scheint größer, als es eigentlich ist. Genau hier setzt Agefield High: Rock the School an, das neue Projekt von Refugium Games, das sich an die ungezähmte Energie der frühen 2000er erinnert. Im frisch veröffentlichten Story-Trailer geht es um Sam, Kale und Axel, drei Freunde, die beschlossen haben, nicht einfach als „die Unsichtbaren“ von der Schulbühne zu verschwinden.

Statt sich still durch die Abschlussprüfungen zu schleppen, planen sie ihren eigenen Befreiungsschlag. Zwischen strengen Lehrern, überheblichen Rivalen und jeder Menge jugendlichem Trotz feiern sie den letzten Akt ihrer Schulzeit, mit Chaos, Herz und einer ordentlichen Portion Pop-Punk im Blut.

Nostalgie trifft auf Freiheit

Agefield High: Rock the School trägt seine Inspiration offen zur Schau. Wer mit Filmen wie American Pie, 10 Dinge, die ich an dir hasse oder Ferris macht blau aufgewachsen ist, fühlt sich hier sofort zu Hause. Das Spiel kombiniert filmische Story-Inszenierung mit einem offenen Sandbox-Ansatz. Du entscheidest, ob du brav am Unterricht teilnimmst oder lieber in der Musikklasse die Gitarrenverstärker sprengst.

Refugium Games setzt auf Details, die die Zeit authentisch einfangen, von den gesättigten Farben der Menüs bis zum Soundtrack voller Pop-Punk-Hymnen. Selbst kleine Nebenaktivitäten wie Rasenmähen oder Prank Calls wirken wie liebevolle Erinnerungen an eine Ära, in der Langeweile noch erfinderisch machte.

Rebellion mit System

Das Spiel soll mehr als nur Nostalgie liefern. Mit einem verzweigten Story-System, individuellen Klassenentscheidungen und zahlreichen Mini-Games entsteht ein Gefühl echter Freiheit. Jede Entscheidung kann den Ausgang des Abschlussjahres verändern. Bleibst du ein Niemand oder wirst du zur Legende der Agefield High?

Mit überarbeiteten Charaktermodellen und verbesserten Gesichtsanimationen wirkt der neue Trailer deutlich lebendiger als die früheren Präsentationen. Refugium Games scheint genau verstanden zu haben, was Coming-of-Age-Geschichten brauchen: Emotion, Eskalation und die Suche nach Identität in einer Welt, die dich ständig in Schubladen stecken will.

Das Spiel erscheint 2026 zuerst für PC und folgt später auf PS5 und Xbox Series X|S.