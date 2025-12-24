AGENT: Das ambitionierte Spionage-Spiel war reine „Zeitverschwendung“

Rockstars AGENT gehört zu den Spielen, die groß angekündigt, aber nie veröffentlicht wurden und so einen Mythos hinterlassen haben. Über Jahre hinweg war das Spionage-Projekt von Rockstar Games ein offenes Geheimnis in der Branche. Jetzt spricht Obbe Vermeij, ehemaliger Technical Director bei Rockstar North, offen darüber, warum Agent intern am Ende als Zeitverschwendung galt. Seine Begründung ist ernüchternd, aber logisch.

Wenn neue Ideen gegen einen Giganten antreten

Vermeij bestätigt gegenüber GamesHub, dass Rockstar Games immer wieder mit frischen Konzepten experimentierte. Neben AGENT gab es auch Überlegungen zu einem Zombie-Spiel. Aber GTA war bereits damals ein alles dominierender Erfolg.

In dieser Situation neue Marken aufzubauen, hielt Vermeij rückblickend für strategisch fragwürdig. Wenn ein Studio ein Spiel besitzt, das Maßstäbe setzt, ergibt es wenig Sinn, Ressourcen auf Projekte zu verteilen, die zwangsläufig kleiner ausfallen.

Für Spieler mag das frustrierend klingen. Für ein Studio mit begrenzter Zeit und enormem Erwartungsdruck ist es jedoch nachvollziehbar. Rockstar Games war nicht ideenlos, sondern extrem fokussiert.

AGENT: Stilvoll, aber im falschen Format

Intern lief AGENT unter dem Codenamen „Jimmy“ – eine augenzwinkernde Anspielung auf James Bond, allerdings mit schottischem Einschlag. Das Setting bestand aus Spionage, Stil und klaren Missionen. Laut Vermeij fühlte sich das Projekt kreativ stark an, hatte eine eigene Identität und Atmosphäre.

Der Knackpunkt war jedoch das Gameplay-Grundgerüst. AGENT war deutlich linearer gedacht als GTA. Genau das machte es intern angreifbar. Rockstar Games hatte seinen Ruf mit offenen Welten aufgebaut, mit Freiheit, Chaos und Systemtiefe. Ein stärker geführtes Spiel hätte diesen Kern aufgegeben. Selbst mit zusätzlicher Entwicklungszeit, so Vermeijs Einschätzung, hätte AGENT nie dieselbe Qualität oder Relevanz erreicht wie GTA.

Keine verpasste Chance, sondern eine klare Entscheidung

Heraussticht, wie eindeutig Vermeij heute urteilt. Weder AGENT noch das Zombie-Projekt sieht er als verlorene Chancen. Beide wären Ablenkungen gewesen – Experimente, die intern schnell an Reiz verloren hätten, weil sie nicht GTA gewesen wären.

Das wirft eine spannende Frage auf: Wollen wir als Spieler wirklich, dass Studios ihre größten Stärken verlassen? Oder ist es ehrlicher, sich auf das zu konzentrieren, was man besser kann als alle anderen?

So oder so liefert der Ex-Mitarbeiter seltene Einblicke in Rockstars interne Denkweise. Für Fans von AGENT bleibt am Ende nur die Erkenntnis, dass gute Ideen nicht immer reichen, sie müssen auch zum richtigen Studio passen.