„Ahoi, PS VR2!“ – Pirates VR: Jolly Roger entert am im Mai die virtuelle Karibik

Bereit für Rum, Ruhm und Rätsel? Dann lichtet den Anker, denn Pirates VR: Jolly Roger steuert am 15. Mai Kurs auf die PS VR2! Das von VRKiwi und Split Light Studio entwickelte Abenteuer lässt euch nicht nur wie ein Freibeuter fühlen – es macht euch zu einem.

In diesem Virtual-Reality-Titel schlüpfst du in die staubigen Stiefel eines waschechten Piraten, strandest auf einer verfluchten Karibikinsel und erlebst eine Schatzsuche, die eher Fluch als Segen ist – aber genau das macht den Reiz aus. Neu an Bord der PS VR2-Version ist ein stimmungsvolles Intro in einer windschiefen Taverne, das dich gleich zu Beginn in die düstere Welt der Untotenpiraten und geheimen Mythen katapultiert. Rum inklusive – virtuell, versteht sich.

Mehr als nur Rum und Rauferei

Doch das ist nur der Anfang: Dank der vollen Unterstützung der PS VR2-Haptik wird dein Abenteuer zu einem Erlebnis für alle Sinne. Die Controller vibrieren bei jedem Säbelhieb, das Headset gibt dir Feedback, wenn du in Explosionen gerätst, und die adaptiven Trigger sorgen dafür, dass sich selbst das Abfeuern einer altersschwachen Steinschlosspistole dramatisch anfühlt.

Was dich erwartet? Eine weitläufige Insel voller Rätsel, Ruinen, vergrabener Schätze und – natürlich – verfluchter Skelette, die dir ans Leder wollen. Du kämpfst mit klassischen Piratenwaffen, löst tödliche Fallen, schwimmst durch Unterwasserhöhlen und hangelst dich über klaffende Abgründe. Fast wie ein Assassin’s Creed mit Holzbein und Hakenhand.

Ein Papagei, der nicht die Klappe hält

Und dann wäre da noch dein ständiger Begleiter: ein Papagei mit mehr Meinung als Manieren. Sarkastisch, laut – und irgendwie doch liebenswert – wird er zum wichtigsten Crewmitglied auf deiner einsamen Reise. Nicht selten gibt er dir Hinweise, wie du dem nächsten Rätsel beikommst, und sorgt für jede Menge trockenen Humor, der sogar einem eingefleischten Freibeuter ein Grinsen entlockt.

Grafisch setzt das Spiel mit Unreal Engine auf detailreiche Umgebungen – von sonnenüberfluteten Stränden bis zu schaurigen Höhlen – und schafft eine Welt, die fast zu schön ist, um verflucht zu sein.

Wer also die Nase voll hat von trockenen VR-Shootern und mal wieder Lust auf ein richtiges Abenteuer verspürt, sollte sich Pirates VR: Jolly Roger vormerken. Ab dem 15. Mai heißt es: VR, V-ARRR!