AI: The Somnium Files – nirvanA Initiative für 2022 angekündigt

Spike Chunsoft hat für das kommende Jahr den Nachfolger zum Detektiv-Adventure AI: The Somnium Files – nirvanA Initiative angekündigt, der für PS4, XO, Switch und PC erscheint.

Sechs Jahre sind vergangen, seitdem unter mysteriösen Umständen die rechte Hälfte einer Leiche entdeckt wurde. Die linke Hälfte wurde nie gefunden … bis jetzt, als sie völlig frisch und ohne Anzeichen von Verfall entdeckt wurde, so als ob das Opfer bis vor kurzem noch am Leben wäre. Jetzt sollen die neu ernannte Special Agentin Mizuki und ihre KI-Partnerin Aiba die bizarren Serienmorde an Half Body lösen, heißt es hier zum Spiel.

Collector’s Edition vorgestellt

Vielmehr verrät man aktuell noch nicht dazu, außer dass es eine physische Collector’s Edition geben wird, die folgendes beinhaltet:

Eine Kopie von AI: The Somnium Files – nirvanA Initiative

Exklusive Good Smile Company Pop Up Parade ~170mm PVC Figur des schönen AI-Balls „Aiba“

„SECRET OF THE WORLD: THE DEFINiTIVE ART BOOK“ mit Konzeptzeichnungen und Illustrationen von Yusuke Kozaki

„HARMONiOUS DISCORD“ offizieller Soundtrack des zurückgekehrten Komponisten Keisuke Ito

AI: The Somnium Files – nirvanA Initiative erscheint im Frühjahr 2022. Eindrücke gibt es dafür im erste Trailer, den wir hier angeheftet haben.