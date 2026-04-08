AionGuard: Avalanche-Projekt war Vorläufer zu Crimson Desert

Das ambitionierte Fantasy-Projekt „AionGuard“ von Avalanche Studios scheiterte vor Jahren an der Strategieänderung eines Publishers, weist laut Ex-CCO Christofer Sundberg jedoch verblüffende Parallelen zum aktuellen Open-World-Hit „Crimson Desert“ auf.

„AionGuard“ sollte das bewährte Zerstörungs-Prinzip von Just Cause in ein mittelalterliches Fantasy-Setting übertragen, wurde jedoch während der Entwicklung für PlayStation 3 und Xbox 360 eingestellt. Wie Christofer Sundberg, ehemaliger Chief Creative Officer von Avalanche Studios, in einem aktuellen Interview bestätigte, sieht er die Vision seines damals „schmerzhaftesten“ Abbruchs heute in Pearl Abyss‘ Crimson Desert realisiert.

Ein mittelalterliches Just Cause mit Fokus auf Festungseroberung

Das Kernkonzept von „AionGuard“ basierte auf der spielerischen Freiheit, für die Avalanche bekannt ist. Als „Sorcerer-Knight“ sollten Spieler feindliche Festungen infiltrieren und zerstören, um Territorien zurückzuerobern. Während Just Cause auf moderne Sprengstoffe und Gadgets setzte, sollte „AionGuard“ diese Sandbox-Mechaniken durch Magie und Nahkampf in einer offenen Welt abbilden.

Sundberg betont, dass die Features, die heute in Crimson Desert für Aufsehen sorgen – eine Mischung aus komplexem Storytelling, hoher Interaktivität und weitläufiger Welt –, bereits für „AionGuard“ geplant waren. Die technische Ambition war für die Ära von PS3 und Xbox 360 hoch angesetzt: ein Open-World-Sandbox-Spiel, in dem die Übernahme von Gebieten vollkommen frei gestaltet werden konnte.

Vertragsbruch per Textnachricht beendete die Entwicklung

Trotz eines unterzeichneten Vertrags mit einem großen Publisher, der laut Sundberg über namhafte IPs verfügte, wurde das Projekt abrupt gestoppt. Der Grund war eine interne Neuausrichtung des namentlich nicht genannten Partners, der sich auf bestehende Marken statt auf neue IPs konzentrieren wollte. Besonders die Art der Kommunikation – die Kündigung der Zusammenarbeit erfolgte laut Sundberg per Textnachricht – bleibt ein wunder Punkt in der Studiogeschichte.

Obwohl Sundberg keine spezifischen Mechaniken im Detail nennt, ist die Analogie zu „Crimson Desert“ technisch interessant. „Crimson Desert“ zeichnet sich durch eine extrem hohe Dichte an Systemen aus (Physik-Spielereien, Alchemie, Reiten, großangelegte Belagerungen). „AionGuard“ verfolgte denselben „Alles ist möglich“-Ansatz, scheiterte aber an der damaligen Risikoaversion der Publisher.

Historisch gesehen reiht sich AionGuard in eine Liste prominenter Streichungen bei Avalanche ein, zu denen zuletzt auch das Koop-Projekt Contraband nach der Studioschließung gehörte. Während Avalanche mit Mad Max und Just Cause bewies, dass sie Open World beherrschen, blieb der Vorstoß ins Fantasy-Genre eine theoretische Übung.

Sundberg selbst veröffentlicht in diesen Tagen sein eigenständiges Projekt „Samson“, das später auch für PS5 und Xbox erscheint.