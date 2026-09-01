Air-Base-Lobby für 100 Spieler: Ace Combat 8 setzt im Multiplayer voll auf Socializing und Co-Op

Bandai Namco spendiert „Ace Combat 8: Wings of Theve“ einen massiven Online-Modus mit eigener Air Base als Lobby, Cross-Play und ikonischen Boss-Raid-Events.

Der neue Trailer zu „Ace Combat 8: Wings of Theve“ zeigt die Struktur des Multiplayers. Mittelpunkt aller Online-Aktivitäten ist eine interaktive Air Base, die als Begehbare Hub-Lobby bis zu 100 Spieler gleichzeitig beherbergt. Ihr bewegt euch dort mit einem selbst erstellten Avatar.

Das Hauptquartier wird zum Treffpunkt

Neben Matchmaking bietet das Gelände konkrete Freizeitbeschäftigungen. Ihr findet dort eine Spielhalle mit klassischen Bandai-Namco-Arcade-Games, eine Jukebox mit Soundtracks aus alten Serien-Teilen und Ingame-Läden für neue Flugzeuge oder Kosmetik. Der Hub lässt sich erweitern. Über Fortschritte schaltet ihr Tore zu weiteren Air Bases frei.

Das Gameplay trennt sich strikt vom Singleplayer. Der Multiplayer nutzt hierzu eigene Speicherdaten sowie ein unabhängiges Fortschrittssystem.

Im Zentrum des Geschehens stehen zwei Co-Op-Modi für Vierer-Teams. Co-Op Assault schickt zwei Vierer-Teams in den Wettkampf um Punkte im PvE gegen KI-Gegner. Co-Op Warfare mischt diese Formel und schaltet direkte PvP-Gefechte zwischen den Teams frei, während zusätzlich NPC-Einheiten auf der Karte agieren. Mechaniken wie „Threat Level“ und „Aces“ steuern den Spielverlauf.

Raids für den höheren Anspruch

Temporäre Raids ergänzen die Standard-Lobbys. In Scramble-Missionen kämpft ihr zu viert gegen besonders schwere KI-Geschwader. Die Emergency Sorties verlangen acht Piloten, die gemeinsam gegen riesige Festungs-Waffen antreten. Einige dieser Einsätze bringen bekannte Endbosse aus der Serienhistorie zurück. Reines PvP beschränkt sich auf zeitlich begrenzte Events wie 4-gegen-4-Team-Deathmatches und Free-for-All-Runden mit acht Personen.

Das System knüpft Fortschritte an einen Season Pass namens ACE PASS. Der Release erfolgt am 2. Oktober 2026 für PS5, Xbox Series X|S und PC, der Early Access der Deluxe Edition startet am 29. September.