Latest

Air-Base-Lobby für 100 Spieler: Ace Combat 8 setzt im Multiplayer voll auf Socializing und Co-Op

Lukas Author 2026
By
Lukas Neumann
Lukas Author 2026
ByLukas Neumann
Als "Padawan" von Niklas begleitet Lukas Neumann das PlayStation-Ökosystem bei PlayFront. Er hinterfragt kritisch Grafik-Exzesse und AAA-Budgets, um eine ehrliche Perspektive auf aktuelle Gameplay-Konzepte und die...
Follow:
2 Min Read
Keine Kommentare

Ace Combat 8 zeigt den neuen Online-Modus. 100-Spieler Air Base, Cross-Play, Co-Op-Raids und PvP-Events erwarten euch ab Oktober 2026.

Ace Combat 8 Wings Of Theve

Bandai Namco spendiert „Ace Combat 8: Wings of Theve“ einen massiven Online-Modus mit eigener Air Base als Lobby, Cross-Play und ikonischen Boss-Raid-Events.

Der neue Trailer zu „Ace Combat 8: Wings of Theve“ zeigt die Struktur des Multiplayers. Mittelpunkt aller Online-Aktivitäten ist eine interaktive Air Base, die als Begehbare Hub-Lobby bis zu 100 Spieler gleichzeitig beherbergt. Ihr bewegt euch dort mit einem selbst erstellten Avatar.

Das Hauptquartier wird zum Treffpunkt

Neben Matchmaking bietet das Gelände konkrete Freizeitbeschäftigungen. Ihr findet dort eine Spielhalle mit klassischen Bandai-Namco-Arcade-Games, eine Jukebox mit Soundtracks aus alten Serien-Teilen und Ingame-Läden für neue Flugzeuge oder Kosmetik. Der Hub lässt sich erweitern. Über Fortschritte schaltet ihr Tore zu weiteren Air Bases frei.

Das Gameplay trennt sich strikt vom Singleplayer. Der Multiplayer nutzt hierzu eigene Speicherdaten sowie ein unabhängiges Fortschrittssystem.

Im Zentrum des Geschehens stehen zwei Co-Op-Modi für Vierer-Teams. Co-Op Assault schickt zwei Vierer-Teams in den Wettkampf um Punkte im PvE gegen KI-Gegner. Co-Op Warfare mischt diese Formel und schaltet direkte PvP-Gefechte zwischen den Teams frei, während zusätzlich NPC-Einheiten auf der Karte agieren. Mechaniken wie „Threat Level“ und „Aces“ steuern den Spielverlauf.

More Read

Code Vein 2 Mask Of Idris
Code Vein II: DLC „Mask of Idris“ und Gratis-Update 2.0 – So viel steckt drin
Code Vein 2 Mask Of Idris
CODE VEIN II: Erster DLC „Die Maske von Idris“ erscheint am 9. September
Ace Combat 8 Wings Of Theve
Ace Combat 8: Entwickler setzen auf dynamischen Sound und epischen Soundtrack

Raids für den höheren Anspruch

Temporäre Raids ergänzen die Standard-Lobbys. In Scramble-Missionen kämpft ihr zu viert gegen besonders schwere KI-Geschwader. Die Emergency Sorties verlangen acht Piloten, die gemeinsam gegen riesige Festungs-Waffen antreten. Einige dieser Einsätze bringen bekannte Endbosse aus der Serienhistorie zurück. Reines PvP beschränkt sich auf zeitlich begrenzte Events wie 4-gegen-4-Team-Deathmatches und Free-for-All-Runden mit acht Personen.

Das System knüpft Fortschritte an einen Season Pass namens ACE PASS. Der Release erfolgt am 2. Oktober 2026 für PS5, Xbox Series X|S und PC, der Early Access der Deluxe Edition startet am 29. September.

TAGGED:
Share This Article

Community Talk

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Newest
Oldest Most Voted

The Trends

GTA 6: Ökonomen prognostizieren eine Milliarde Dollar Arbeitsausfall am Releasetag

GTA 6 verursacht am 19. November 2026 laut Ökonomen über eine Milliarde…

1 Kommentar

PlayStation Plus im September 2026: Vier neue Spiele ab sofort zum Download bereit

Das PS Plus-Line-up für September 2026 ist da: Sniper Elite Resistance, MLB…

3 Kommentare

Rockstar macht GTA Roleplay offiziell – und das könnte für GTA 6 wichtig werden

Rockstar Games startet NoPixel V exklusiv im eigenen Launcher. Was das Testfeld…

Keine Kommentare

You Might Also Like