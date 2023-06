Alan Wake 2 – Behind-the-Scenes stellt Saga Anderson vor

Neben dem neuen Charakter diskutiert Remedy in dem Video auch das Design des Spiels, das nicht ausschließlich linear verläuft. So wird es auch Areale geben, die sich komplett frei erkunden lassen.

Mit dem neuen Gesicht möchte man bei Remedy aber auch sicherstellen, dass die Spieler einen leichteren Einstieg in Alan Wake finden, wie Game Director Kyle Rowley ergänzt. Dies gilt vor allem für diejenigen, die noch nicht so vertraut mit dem Universum sind, aber auch deshalb, da Alan Wake 2 erst 13 Jahre nach dem Original erscheint.

Die FBI-Agentin wurde auf die Suche nach Spuren in einer kürzlichen Reihe mysteriöser Ritualmorde im pazifischen Nordwesten entsendet. Ihr Charakter wird als freundlich beschrieben, was einem dabei hilft, eine bessere Detektivin zu sein. Hinter Saga steht die Schauspielerin Melanie Liburd , die persönliche Erfahrungen mit in die Rolle einfließen lässt.

